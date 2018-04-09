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02:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Илон Маск анонсировал новые возможности скоростного транспорта Hyperloop

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что в ближайшее время намерен провести тестирование туннеля для скоростного транспорта Hyperloop. Об этом предприниматель написал в своем Twitter.

Источник: Reuters

По словам Маска, капсула внутри вакуумного тоннеля должна будет достигнуть скорость примерно 500 километров в час или почти половину от скорости звука. При этом длина тормозного пути должна составить всего около 1,2 километра.

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Маск признал, что такая идея выглядит несколько фантастической. Но при этом заметил, что наблюдать за экспериментом в любом случае будет интересно.

Hyperloop — это проект высокоскоростного транспорта, предложенный в 2012 году основателем компании SpaceX Илоном Маском. По задумке капсулы с пассажирами должны перемещаться в специальных вакуумных тоннелях. Это позволит заметно увеличить скорость движения.

В настоящее время рекорд по скорости движения капсулы принадлежит компании-конкуренту Virgin Hyperloop One. Ей удалось разогнать транспортную кабину до 387 километров в час.

В начале марта в Дубае Virgin Hyperloop One продемонстрировала внутренний дизайн капсулы своего пассажирского поезда. По словам специалистов, в новом поезде весьма просторно, но расстояние между креслами пассажиров оставляет желать лучшего.

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