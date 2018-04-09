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03:52 (мск), источник: Восток Медиа

Прокуратура заставила «Комсомольский мостоотряд» рассчитаться

В Комсомольске-на-Амуре работники местного мостоотряда получили заработную плату за первые месяцы 2018 года. Предприятие рассчиталось с сотрудниками только после вмешательства надзорных органов.

«Прокуратура Комсомольска-на-Амуре в марте проверила соблюдение требований трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы в полном объёме в деятельности общества с ограниченной ответственностью “Комсомольский мостоотряд”», — сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края в понедельник.

Сотрудники ведомства установили, что перед 384 работниками организации имеется задолженность по выплате заработной платы за январь и первую половину февраля на общую сумму свыше 11 миллионов рублей.

Прокурор города внёс представление руководителю ООО «Комсомольский мостоотряд». По результатам рассмотрения меры реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена.

Кроме того, прокурор в отношении организации и её руководителя возбудил дела об административном правонарушении. Постановления поступили на рассмотрение государственной инспекции труда в Хабаровском крае.

С начала года в результате принятых прокурорами мер реагирования на территории Хабаровского края погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 160 миллионов рублей.

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