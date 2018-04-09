Прокуратура заставила «Комсомольский мостоотряд» рассчитаться

«Прокуратура Комсомольска-на-Амуре в марте проверила соблюдение требований трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы в полном объёме в деятельности общества с ограниченной ответственностью “Комсомольский мостоотряд”», — сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края в понедельник.

Сотрудники ведомства установили, что перед 384 работниками организации имеется задолженность по выплате заработной платы за январь и первую половину февраля на общую сумму свыше 11 миллионов рублей.

Прокурор города внёс представление руководителю ООО «Комсомольский мостоотряд». По результатам рассмотрения меры реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена.

Кроме того, прокурор в отношении организации и её руководителя возбудил дела об административном правонарушении. Постановления поступили на рассмотрение государственной инспекции труда в Хабаровском крае.