Прокуратура заставила «Комсомольский мостоотряд» рассчитаться
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«Прокуратура
Сотрудники ведомства установили, что перед 384 работниками организации имеется задолженность по выплате заработной платы за январь и первую половину февраля на общую сумму свыше 11 миллионов рублей.
Кроме того, прокурор в отношении организации и её руководителя возбудил дела об административном правонарушении. Постановления поступили на рассмотрение государственной инспекции труда в Хабаровском крае.
С начала года в результате принятых прокурорами мер реагирования на территории Хабаровского края погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 160 миллионов рублей.
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