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08:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Федеральный центр увеличил финансирование сел Прикамья

ПЕРМЬ, 9 апреля, ФедералПресс. В Прикамье распределили субсидии трем муниципалитетам, сообщает пресс-служба губернатора.

Они распределены по на правлению «Устойчивое развитие сельских территорий». Деньги направят на развитие газификации, водоснабжения, ФОКов, ФАПов на селе. А также на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов.

73% финансирования по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» со стороны федерального центра, 27% — со стороны краевого бюджета. Федеральное софинансирование в текущем году выросло на 3%.

Минсельхоз РФ направил пермскому краю по подпрограмме 49 млн рублей. Краевым бюджетом предусмотрены 17,5 млн рублей.

На эти деньги в Юрлинском районе (4,1 млн рублей) построят многофункциональную игровую площадку с детским спортивно-оздоровительным комплексом в селе Усть-Зула. В Чайковском районе построят 5-километровый газопровод в селе Кемуль. Газ получат 136 домовладений. На это направят 9,6 млн рублей.

В Ординский район уйдет 819,8 тыс. рублей. На эти деньги купят муниципальное жилье для семьи молодых специалистов. По данным минсельхоза Прикамья, в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» намерены участвовать еще 13 районов. Их заявки уже прошли отбор.

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