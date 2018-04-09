Федеральный центр увеличил финансирование сел Прикамья
ПЕРМЬ, 9 апреля, ФедералПресс. В Прикамье распределили субсидии трем муниципалитетам, сообщает
ПЕРМЬ, 9 апреля, ФедералПресс. В Прикамье распределили субсидии трем муниципалитетам, сообщает
Они распределены по на правлению «Устойчивое развитие сельских территорий». Деньги направят на развитие газификации, водоснабжения, ФОКов, ФАПов на селе. А также на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов.
Минсельхоз РФ направил пермскому краю по подпрограмме 49 млн рублей. Краевым бюджетом предусмотрены 17,5 млн рублей.
На эти деньги в Юрлинском районе (4,1 млн рублей) построят многофункциональную игровую площадку с детским
В Ординский район уйдет 819,8 тыс. рублей. На эти деньги купят муниципальное жилье для семьи молодых специалистов. По данным минсельхоза Прикамья, в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» намерены участвовать еще 13 районов. Их заявки уже прошли отбор.
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