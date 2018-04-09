Федеральный центр увеличил финансирование сел Прикамья

Они распределены по на правлению «Устойчивое развитие сельских территорий». Деньги направят на развитие газификации, водоснабжения, ФОКов, ФАПов на селе. А также на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов.

73% финансирования по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» со стороны федерального центра, 27% — со стороны краевого бюджета. Федеральное софинансирование в текущем году выросло на 3%.

Минсельхоз РФ направил пермскому краю по подпрограмме 49 млн рублей. Краевым бюджетом предусмотрены 17,5 млн рублей.

На эти деньги в Юрлинском районе (4,1 млн рублей) построят многофункциональную игровую площадку с детским спортивно-оздоровительным комплексом в селе Усть-Зула. В Чайковском районе построят 5-километровый газопровод в селе Кемуль. Газ получат 136 домовладений. На это направят 9,6 млн рублей.