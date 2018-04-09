Помериться баррелями: как Бахрейн угрожает обрушить цены на нефть
Бахрейн объявил, что обладает запасами нефти, превышающими запасы в России. Сможет ли ближневосточное королевство заметно повлиять на нефтяной рынок.
Бахрейн объявил, что обладает запасами нефти, превышающими запасы в России. Сможет ли ближневосточное королевство заметно повлиять на нефтяной рынок.
Бахрейн — крошечное островное государство в Персидском заливе. Недавно у западного берега этой страны обнаружили месторождение, в котором содержится не менее 80 млрд баррелей нефти и 400 млрд кубометров природного газа. Такую оценку дали независимые аудиторы из фирмы DeGolyer and MacNaughton, а также специалисты нефтесервисного гиганта Halliburton. Запасы России оцениваются в 80 млрд баррелей, что ставит нашу страну на восьмое место по этому показателю. Если у берегов Бахрейна найдут еще больше нефти, России придется переместиться на девятое место в мировом рейтинге нефтяных государств.
Оценка запасов сделана предварительно — на основании испытаний одной
На поверку такие предположения выглядят не просто преждевременными, но совершенно нереалистичными.
Начнем с того, что найденное месторождение обладает такими геологическими характеристиками, которые требуют особых методов разработки с применением так называемых вторичных методов увеличения нефтеотдачи — в первую очередь
Речь идет о 2 трлн баррелей, однако геологические свойства породы в этих горизонтах позволяют извлечь не более 2−3% этих запасов. Конечно, для разработчиков недр в Персидском заливе задача облегчается наличием надежной инфраструктуры, климатом и близкими транспортными путями, но геология остается геологией, тем более что нефть месторождения относится к тяжелым вязким сортам.
К тому же, в мире сейчас нет и не ожидается нехватки относительно дешевой нефти, которая не требует значительных затрат на добычу. Новому проекту Бахрейна будет сложно конкурировать с соседями по региону: Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Кувейтом, Ираном и Ираком, а также с экспортерами нефти в других странах, включая Соединенные Штаты.
Михаил Крутихин
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