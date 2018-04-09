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10:07 (мск), источник: Forbes

Помериться баррелями: как Бахрейн угрожает обрушить цены на нефть

Бахрейн объявил, что обладает запасами нефти, превышающими запасы в России. Сможет ли ближневосточное королевство заметно повлиять на нефтяной рынок.

Источник: AP 2018

Бахрейн — крошечное островное государство в Персидском заливе. Недавно у западного берега этой страны обнаружили месторождение, в котором содержится не менее 80 млрд баррелей нефти и 400 млрд кубометров природного газа. Такую оценку дали независимые аудиторы из фирмы DeGolyer and MacNaughton, а также специалисты нефтесервисного гиганта Halliburton. Запасы России оцениваются в 80 млрд баррелей, что ставит нашу страну на восьмое место по этому показателю. Если у берегов Бахрейна найдут еще больше нефти, России придется переместиться на девятое место в мировом рейтинге нефтяных государств.

Оценка запасов сделана предварительно — на основании испытаний одной поисково-разведочной скважины и данных сейсморазведки. В этом году Halliburton пробурит еще две разведочные скважины, чтобы уточнить параметры открытия. Однако руководство Бахрейна уже объявило, что добыча на новом морском промысле начнется через пять лет и на пике достигнет 200 000 баррелей в сутки. Сейчас ближневосточное королевство добывает ежедневно около 50 000 баррелей нефти, а общие запасы до этого открытия составляли 124,6 млн баррелей (мировая суточная добыча оценивается в 85 млн баррелей).

В печати уже прозвучали намеки на то, что выход Бахрейна на первые места в мировом рейтинге стран, богатых нефтью, способен радикально изменить ситуацию на энергетическом рынке, повлиять на баланс спроса и предложения углеводородного сырья и привести к падению цен.

На поверку такие предположения выглядят не просто преждевременными, но совершенно нереалистичными.

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Начнем с того, что найденное месторождение обладает такими геологическими характеристиками, которые требуют особых методов разработки с применением так называемых вторичных методов увеличения нефтеотдачи — в первую очередь наклонно-горизонтального бурения с многостадийным гидроразрывом пласта. Иными словами, это трудноизвлекаемые запасы, которые можно сравнить с прославленными сланцевыми формациями в Северной Америке. Правда, в случае Бахрейна дело обстоит еще сложнее. Специалисты Wood Mackenzie Ltd уже предупредили, что извлечь на поверхность удастся лишь очень небольшую часть этой нефти, а себестоимость добытого барреля грозит быть чересчур высокой для того, чтобы сделать проект рентабельным.

Качество нового бахрейнского месторождения можно сравнить с российской Баженовской свитой — нефтеносными горизонтами Западной Сибири, где может содержаться колоссальный объем нефти.
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Речь идет о 2 трлн баррелей, однако геологические свойства породы в этих горизонтах позволяют извлечь не более 2−3% этих запасов. Конечно, для разработчиков недр в Персидском заливе задача облегчается наличием надежной инфраструктуры, климатом и близкими транспортными путями, но геология остается геологией, тем более что нефть месторождения относится к тяжелым вязким сортам.

К тому же, в мире сейчас нет и не ожидается нехватки относительно дешевой нефти, которая не требует значительных затрат на добычу. Новому проекту Бахрейна будет сложно конкурировать с соседями по региону: Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Кувейтом, Ираном и Ираком, а также с экспортерами нефти в других странах, включая Соединенные Штаты.

Михаил Крутихин

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