Тарифы повысили: в Свердловской области объявили новые «мусорные» конкурсы

Предлагаемые условия изменились. В новой редакции статус регионального оператора присваивается на девять лет и семь месяцев, в то время как старая редакция предусматривала заключение договора на 12 лет.

Пересмотрели власти и максимальный тариф на услуги регионального оператора. Если ранее он составлял 800 рублей за сбор, транспортировку, обработку и захоронение 1 кубометра мусора, то теперь уже 900 рублей без НДС. Заявки на участие в новых конкурсах принимаются до 25 апреля.