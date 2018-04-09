Тарифы повысили: в Свердловской области объявили новые «мусорные» конкурсы

Предлагаемые условия изменились. В новой редакции статус регионального оператора присваивается на девять лет и семь месяцев, в то время как старая редакция предусматривала заключение договора на 12 лет.
Пересмотрели власти и максимальный тариф на услуги регионального оператора. Если ранее он составлял 800 рублей за сбор, транспортировку, обработку и захоронение 1 кубометра мусора, то теперь уже 900 рублей без НДС. Заявки на участие в новых конкурсах принимаются до 25 апреля.
Напомним, изначально конкурсы по выбору региональных операторов по обращению с отходами на западной, северной и восточной территориях Свердловской области были объявлены в декабре 2017 года.
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