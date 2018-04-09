Ремонт дорог в Красноярске планируют завершить к концу августа

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ремонт дорог на всех магистралях Красноярска планируется завершить к 25 августа. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы города Владислав Логинов.

«Все объекты должны иметь завершенный вид, элементы благоустройства должны быть восстановлены», — заявил чиновник.

В середине апреля мэрия объявит аукцион по выбору подрядчика, который займется ремонтом ул. Ленина. Победителя определят уже в мае.

Итоги других тендеров подвели в марте этого года. Тогда Логинов объяснил СМИ, что аукционы не вызвали большого интереса у подрядчиков, поэтому заниматься ремонтом дорог будут ровно те же компании, что работали в 2017 году. Несмотря на это, «печальный» опыт прошлого лета мэрия повторять не намерена. В этом году сроки определены более четко — на первые объекты дорожники выйдут уже 10 апреля.