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10:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ремонт дорог в Красноярске планируют завершить к концу августа

Повторять ошибки прошлого года в мэрии не собираются.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ремонт дорог на всех магистралях Красноярска планируется завершить к 25 августа. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы города Владислав Логинов.

«Все объекты должны иметь завершенный вид, элементы благоустройства должны быть восстановлены», — заявил чиновник.

В середине апреля мэрия объявит аукцион по выбору подрядчика, который займется ремонтом ул. Ленина. Победителя определят уже в мае.

Итоги других тендеров подвели в марте этого года. Тогда Логинов объяснил СМИ, что аукционы не вызвали большого интереса у подрядчиков, поэтому заниматься ремонтом дорог будут ровно те же компании, что работали в 2017 году. Несмотря на это, «печальный» опыт прошлого лета мэрия повторять не намерена. В этом году сроки определены более четко — на первые объекты дорожники выйдут уже 10 апреля.

Отметим, что в этом году чиновники планируют закончить ремонт Коммунального моста. Перекрывать переправу власти не будут. Кроме того, укладывать асфальт на мосту будет другой подрядчик — с «Сибиряком» мэрия расторгла контракт.

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