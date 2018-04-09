Назван самый дорогой город Башкирии по ценам на молоко

По данным выборочного наблюдения Башкортостанстата за март, средняя цена на цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2 процента жирности составила 46,78 рубля за литр. В феврале стоимость молока в башкирской столице была еще выше и достигала 47,44 рубля за литр.

На условном втором месте — Сибай, жителям которого литр пастеризованного молока обходился в марте в 45,13 рубля.

На третьем месте Нефтекамск — 44,53 рубля за литр.

Дешевле всего можно приобрести молоко в Стерлитамаке. По данным статистиков, литр молока оценивался здесь в среднем в 44 рубля.