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10:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Назван самый дорогой город Башкирии по ценам на молоко

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Уфа вновь признана самым дорогим городом по потребительским ценам на молоко в Башкирии.

По данным выборочного наблюдения Башкортостанстата за март, средняя цена на цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2 процента жирности составила 46,78 рубля за литр. В феврале стоимость молока в башкирской столице была еще выше и достигала 47,44 рубля за литр.

На условном втором месте — Сибай, жителям которого литр пастеризованного молока обходился в марте в 45,13 рубля.

На третьем месте Нефтекамск — 44,53 рубля за литр.

Дешевле всего можно приобрести молоко в Стерлитамаке. По данным статистиков, литр молока оценивался здесь в среднем в 44 рубля.

В целом по республике средняя стоимость цельного пастеризованного молока составила в марте 45,68 рубля против 45,81 в феврале.

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