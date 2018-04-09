Назван самый дорогой город Башкирии по ценам на молоко
УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Уфа вновь признана самым дорогим городом по потребительским ценам на молоко в Башкирии.
УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Уфа вновь признана самым дорогим городом по потребительским ценам на молоко в Башкирии.
По данным выборочного наблюдения Башкортостанстата за март, средняя цена на цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2 процента жирности составила 46,78 рубля за литр. В феврале стоимость молока в башкирской столице была еще выше и достигала 47,44 рубля за литр.
На условном втором месте — Сибай, жителям которого литр пастеризованного молока обходился в марте в 45,13 рубля.
На третьем месте Нефтекамск — 44,53 рубля за литр.
Дешевле всего можно приобрести молоко в Стерлитамаке. По данным статистиков, литр молока оценивался здесь в среднем в 44 рубля.
В целом по республике средняя стоимость цельного пастеризованного молока составила в марте 45,68 рубля против 45,81 в феврале.
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