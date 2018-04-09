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11:46 (мск), источник: Новый Калининград

Опрос: всё больше россиян хранят сбережения в рублях

Большинство россиян предпочитают хранить сбережения в рублях, говорится в опубликованных в понедельник результатах исследования ВЦИОМ.

Источник: Новый Калининград

Согласно опросу, отечественной валюте в настоящее время отдают предпочтение 68% респондентов. При этом в 2017 году этот показатель находился на уровне 59%, 2016 — 57%, 2015% — 52%. В долларах сейчас хранят сбережения 5%, в евро — 3%, в другой валюте — 1%. Нет сбережений у 29%.

Также выяснилось, что 16% регулярно следят за курсом доллара к рублю, 38% иногда это делают, не следят — 45%. С ответом затруднился 1%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27—28 марта 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

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