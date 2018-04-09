Опрос: всё больше россиян хранят сбережения в рублях

Согласно опросу, отечественной валюте в настоящее время отдают предпочтение 68% респондентов. При этом в 2017 году этот показатель находился на уровне 59%, 2016 — 57%, 2015% — 52%. В долларах сейчас хранят сбережения 5%, в евро — 3%, в другой валюте — 1%. Нет сбережений у 29%.