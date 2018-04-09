В 20 раз вырос за 1,5 года долг карагандинки по онлайн-кредиту

С зарплатой в 60 тысяч тенге такие выплаты для карагандинки были не по силам. Переговоры с компанией ни к чему не приводили, и она попросила передать дело в суд.



В компании по выдаче онлайн-займов в суд так и не подали. За это время по делу Альбины Юлдашевой поменялись три коллекторских компании. Звонили ее маме, родственникам, друзьям и знакомым. Помимо этого ей три раза предлагали выплатить 120 тысяч единовременно и закрыть дело. Она была согласна, но каждый раз просила разделить сумму на три месяца.



После чего Альбина Юлдашева решила предать произошедшее огласке и обратилась к известному экономисту Рахиму Ошакбаеву.

«Я не могу рассказать, какие беседы проводились с его участием, но после этого мне пришло предложение от этой компании оплатить 90 тысяч в течение года (по 7500 тенге в месяц). Конечно, я согласилась. Ранее я была готова и на 200 тысяч, главное, чтобы мне раскидали эту сумму по месяцам», — добавила Альбина Юлдашева.



В самой компании ситуацию не стали комментировать.



«Таких историй очень много. Там много хитрых нюансов, по которым людей выжимают досуха и они не могут выбраться из долговой кабалы (…) Нужно срочно принимать закон о банкротстве физических лиц, чтобы позволить людям, которые находятся в безвыходном финансовом положении, юридически это оформить и получить защиту от кредиторов», — высказался Рахим Ошакбаев на своей странице в Фейсбук.



Добавим, что тема защиты интересов граждан на финансовых рынках затрагивается в Послании Президента народу Казахстана.