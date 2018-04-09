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13:12 (мск), источник: Kazinform

В 20 раз вырос за 1,5 года долг карагандинки по онлайн-кредиту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Жительница Караганды Альбина Юлдашева взяла доступный онлайн-кредит в 60 тысяч тенге, долг по которому за полтора года вырос в 20 раз, до 1,2 миллиона тенге. О том, как такое произошло, она рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Альбина Юлдашева в сентябре 2016 года взяла онлайн-заем в одной из компаний на 20 дней. Выплатить она должна была 80 тысяч тенге. Но не смогла оплатить в срок из-за ограбления.

Проценты стали расти, как грибы после дождя. По ее словам, просьбы об отсрочке в компании проигнорировали.

Она пыталась погасить долг посильными платежами. Взносы по 10, 20 тысяч тенге в ноябре и декабре никак не влияли на уменьшение суммы. Так, к марту 2018 года долг перевалил за 1,2 миллиона тенге.

Как оказалось, ей нужно было вносить сумму не менее 100 тысяч тенге за раз, так как при погашении сначала оплачивается неустойка, комиссия за продление, проценты и только потом основной долг.

С зарплатой в 60 тысяч тенге такие выплаты для карагандинки были не по силам. Переговоры с компанией ни к чему не приводили, и она попросила передать дело в суд.

В компании по выдаче онлайн-займов в суд так и не подали. За это время по делу Альбины Юлдашевой поменялись три коллекторских компании. Звонили ее маме, родственникам, друзьям и знакомым. Помимо этого ей три раза предлагали выплатить 120 тысяч единовременно и закрыть дело. Она была согласна, но каждый раз просила разделить сумму на три месяца.

После чего Альбина Юлдашева решила предать произошедшее огласке и обратилась к известному экономисту Рахиму Ошакбаеву.
«Я не могу рассказать, какие беседы проводились с его участием, но после этого мне пришло предложение от этой компании оплатить 90 тысяч в течение года (по 7500 тенге в месяц). Конечно, я согласилась. Ранее я была готова и на 200 тысяч, главное, чтобы мне раскидали эту сумму по месяцам», — добавила Альбина Юлдашева.

В самой компании ситуацию не стали комментировать.

«Таких историй очень много. Там много хитрых нюансов, по которым людей выжимают досуха и они не могут выбраться из долговой кабалы (…) Нужно срочно принимать закон о банкротстве физических лиц, чтобы позволить людям, которые находятся в безвыходном финансовом положении, юридически это оформить и получить защиту от кредиторов», — высказался Рахим Ошакбаев на своей странице в Фейсбук.

Добавим, что тема защиты интересов граждан на финансовых рынках затрагивается в Послании Президента народу Казахстана.

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