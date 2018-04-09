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11:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Работодатели задолжали омичам более 22 млн

Основная часть этой суммы приходится на город.

Источник: Комсомольская правда

Омскстат опубликовал сумму, которую на 1 апреля работодатели задолжали жителям региона.

В Омской области просроченная задолженность по заработной плате перед работниками организаций увеличилась на 10,7 процента и составляла 22,6 миллиона рублей, в том числе в организациях города Омска — 16,3 миллиона рублей, организациях муниципальных районов области — 6,3 миллиона рублей, — сообщает ведомство.

Больше всего задолженность по зарплатам за прошлый месяц выросла в строительной отрасли — с 2,5 до 3,7 миллиона рублей. Долги организаций, занимающихся водоснабжением, выросли с 358 до 647 тысяч рублей. Обрабатывающие производства задолжадли работникам 10,9 миллиона рублей. Транспортные предприятия должны своим сотрудникам 5 миллионов рублей, а образовательные организации — 1,5 миллионов рублей. Компании, поставляющие электричество, не выплатили сотрудникам 535 тысячи рублей.

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