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11:52 (мск), источник: Новая Кубань

Проведен масштабный ремонт Краснодарского водохранилища

Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. В этом году исполнилось 50 лет со дня начала строительства Краснодарского водохранилища. К его оборудованию приступили 3 апреля 1968 года. Стройка длилась около 7 лет.

Знаменательно, что в юбилейный год удалось провести серьезный ремонт. Он был необходим для снижения риска весенних паводков.

Так, например, по состоянию на 9 апреля чаша Краснодарского водохранилища была заполнена не полностью. Свободная емкость составляет 857 млн куб. м. При этом приток 584 м3/сек.
Заменили механизм, который поднимает затворы при осуществлении сброса воды.

Также был проведен ремонт насосной станции на реке Псекупс.

Заместитель директора Краснодарского водохранилища Александр Малов уточнил, что заменены и четыре ветки напорных трубопроводов, которые непосредственно осуществляют сброс дренажных вод.

На Краснодарском водохранилище запланирован масштабный и длительный ремонт. Он будет идти на протяжении 2,5 лет.

Интересно отметить, что в отношении директор Краснодарского водохранилища в прошлом году оказался под следствием.

А по итогам проведения ремонта на другом подобном объекте — Крюковском водохранилище всплыл факт хищения денежных средств.

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Проведен масштабный ремонт Краснодарского водохранилища
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