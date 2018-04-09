Проведен масштабный ремонт Краснодарского водохранилища

Знаменательно, что в юбилейный год удалось провести серьезный ремонт. Он был необходим для снижения риска весенних паводков.

Так, например, по состоянию на 9 апреля чаша Краснодарского водохранилища была заполнена не полностью. Свободная емкость составляет 857 млн куб. м. При этом приток 584 м3/сек.

Заменили механизм, который поднимает затворы при осуществлении сброса воды.

Также был проведен ремонт насосной станции на реке Псекупс.

Заместитель директора Краснодарского водохранилища Александр Малов уточнил, что заменены и четыре ветки напорных трубопроводов, которые непосредственно осуществляют сброс дренажных вод.

На Краснодарском водохранилище запланирован масштабный и длительный ремонт. Он будет идти на протяжении 2,5 лет.

Интересно отметить, что в отношении директор Краснодарского водохранилища в прошлом году оказался под следствием.