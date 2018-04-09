Bloomberg: власти Китая изучат возможность девальвации юаня

Источник: Reuters

По его данным, правительство страны подготовило анализ национальной валюты, который сейчас изучают высокопоставленные должностные лица КНР. В первой его части рассматривается эффект от использования валюты в качестве инструмента в торговых переговорах с США, а во второй — последствия обесценивания юаня с целью компенсировать влияние от торгового соглашения, которое ограничивало бы экспорт.

Как отмечает агентство, наличие такого исследования не означает, что юань будет девальвирован, поскольку данный шаг должен быть одобрен высшим руководством страны.

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Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Дональда Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ные пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.