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13:13 (мск), источник: Kazinform

Историческим зданиям Алматы вернут первоначальный вид

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Аким Алматы Бауыржан Байбек, осмотрев главные проспекты города, а также привокзальную площадь и ж/д вокзал «Алматы-2», поручил управлениям и коммунальным службам восстановить неработающие фонтаны и обустроить зеленые зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Градоначальник отметил необходимость вернуть первоначальный вид фасадам исторических зданий.

«Реконструкция исторического центра города — это только начало большой работы, которую предстоит выполнить в ближайшие годы. Сейчас мы видим кругом засилье асфальта, различных пристроек на прохожей части, пешеходы лавируют между автомобилями, красивые исторические здания облепили непонятно чем. Квартал за кварталом, улица за улицей будем наводить порядок и возвращать былой лоск Алматы», — сказал Б. Байбек.

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Он также осмотрел ряд подземных пешеходных переходов, в которых ведется подготовка к капитальному ремонту. Поскольку на период ремонта подземные переходы не будут функционировать, глава мегаполиса поручил создать условия для безопасного передвижения пешеходов на перекрестках.

В целом, в текущем году будет продолжена реконструкция исторического центра города. Планируется обновить фасады зданий, расширить пешеходные зоны, привести к единому архитектурному стилю входные группы и др. Проект является одним из «50 драйверов развития Алматы» в рамках реализации Послания Главы государства с целью обеспечения модернизации и дальнейшего экономического роста мегаполиса.

Напомним, ранее аким Алматы Бауыржан Байбек поручил провести обследование тротуаров на предмет незаконного захвата различными пристройками, затрудняющими движение пешеходов. Для предотвращения стихийных парковок и повышения безопасности пешеходов планируется сужение заездов с улиц и соответствующее обустройство тротуаров.

В 2018 году в Алматы запланирован ремонт 157 улиц протяженностью 155 км, а также демонтаж трамвайных путей на улицах Макатаева, Байтурсынова и Жарокова. При ремонте проезжей части будет произведено обустройство тротуаров, замена арычных лотков, демонтаж неиспользуемых конструкций, озеленение, при этом парковочные карманы будут только продольными.

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