Аграрии Новосибирской области получат скидки на дизтопливо для посевной

«Давайте от скидок не будем отказываться, найдем возможность быстро подписать [соглашение], ввиду того, что вовсю идет закупка топлива для посевной кампании. Просьба оперативно разрешить вопрос с соглашением», — сказал Травников в понедельник на аппаратном совещании .

Как сообщил замминистра сельского хозяйства Евгений Лещенко, за прошлую неделю цена на дизельное топливо поднялась на 700 рублей.

«На прошедшей неделе мы отметили рост цен на горюче-смазочные материалы — летнее топливо подорожало на 700 рублей, итого, сейчас отпускная цена составляет 46,7 тыс. рублей. По результатам переговоров с компанией “Газпром нефть” региону предложена скидка для отпуска дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям на 400 рублей на тонну», — сказал Лещенко. По его словам, по условиям соглашения аграрии обязаны закупить определенный объем топлива.