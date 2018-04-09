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13:15 (мск), источник: ТАСС

Аграрии Новосибирской области получат скидки на дизтопливо для посевной

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил региональному Минсельхозу подписать соглашение с компанией «Газпром нефть», которая готова предоставить аграриям скидку в размере 400 рублей на тонну дизельного топлива. Сейчас цена топлива составляет 46,7 тыс. рублей за тонну.

«Давайте от скидок не будем отказываться, найдем возможность быстро подписать [соглашение], ввиду того, что вовсю идет закупка топлива для посевной кампании. Просьба оперативно разрешить вопрос с соглашением», — сказал Травников в понедельник на аппаратном совещании .

Как сообщил замминистра сельского хозяйства Евгений Лещенко, за прошлую неделю цена на дизельное топливо поднялась на 700 рублей.

«На прошедшей неделе мы отметили рост цен на горюче-смазочные материалы — летнее топливо подорожало на 700 рублей, итого, сейчас отпускная цена составляет 46,7 тыс. рублей. По результатам переговоров с компанией “Газпром нефть” региону предложена скидка для отпуска дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям на 400 рублей на тонну», — сказал Лещенко. По его словам, по условиям соглашения аграрии обязаны закупить определенный объем топлива.

Размеры господдержки для проведения посевной кампании в этом году составляют 1,925 млрд рублей, аграриям уже предоставлен 1 млрд. «Темпы доведения средств господдержки в 1,5 раза выше по сравнению с прошлым годом. До начала весенне-полевых работ доведено более 54% », — добавил Лещенко.

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