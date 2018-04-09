Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Звезда сериала «Мажор» снова стал отцом
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Бруклина Бекхэма поймали за поцелуями с моделью Playboy
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото)
Как рожали на Руси 150 лет назад
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Российская актриса Волчкова умерла на 48 году жизни - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
65-летняя Елена Степаненко рассказала, как похудела на 46 кг
Мадонна, Депп: кто не составил брачный договор и дорого заплатил
Муж Меньшовой заговорил о тяжелом расставании с женой - СМИ
СМИ: Скрипаль разрушила план Лондона очернить РФ
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Скончался Сергей Мавроди
13:13 (мск), источник: ТАСС

Новосибирская область экспортировала по железной дороге более 200 тыс. тонн зерна

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Более 200 тыс. тонн зерна вывезли в 2017 году на экспорт из Новосибирской области железнодорожным транспортом. Об этом сообщил в понедельник на аппаратном совещании замминистра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

В прошлом году аграрии Новосибирской области собрали рекордный урожай — более 3 млн тонн зерновых, и столкнулись с трудностями при вывозе зерна на экспорт из-за больших объемов продукции и нехватки транспорта. В декабре 2017 года вступило в силу постановление о субсидировании затрат РЖД на перевозку зерна по льготным тарифам.

«Всего железнодорожным транспортом вывезено 325 тыс. тонн зерна, в том числе на экспорт — 210 тыс. тонн. По соглашению с “ОЗК-Юг” (Объединенная зерновая компания) 100 тыс. тонн зерна проплачено и вывезено. Сейчас ведется работа по внесению изменений в постановление [о субсидировании расходов РЖД на перевозку зерна], для нашего региона [объем] должен быть увеличен еще до 100 тыс. тонн, это зерно находится на семи аккредитованных элеваторах, и готово к вывозу», — сказал Лещенко.

ОЗК — государственный зерновой оператор и агент по проведению закупочных и товарных интервенций. Компания выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации по распоряжениям Минсельхоза и правительства РФ. «ОЗК-Юг» планирует закупить у новосибирских аграриев 200 тыс. тонн зерна.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин снял с должностей целый ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Захарова напомнила о неочевидной, но важной детали в деле Скрипалей
Израиль нанес новый удар по целям в Сирии
США обрушили российский рынок
В африканской пустыне нашли руины загадочного храма
Как герои аниме. Художница «очеловечила» российские города
Как Бахрейн угрожает обрушить цены на нефть
Венгрия встала на защиту Виктора Орбана
Генпрокуратура заподозрила Великобританию в смерти Березовского
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей Овечкин в седьмой раз (пятый — за шесть лет) завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи»
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян» Резкие высказывания актера об отечественных зрителях в недавнем интервью вызвали широкий общественный резонанс
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь