Новосибирская область экспортировала по железной дороге более 200 тыс. тонн зерна

В прошлом году аграрии Новосибирской области собрали рекордный урожай — более 3 млн тонн зерновых, и столкнулись с трудностями при вывозе зерна на экспорт из-за больших объемов продукции и нехватки транспорта. В декабре 2017 года вступило в силу постановление о субсидировании затрат РЖД на перевозку зерна по льготным тарифам.
«Всего железнодорожным транспортом вывезено 325 тыс. тонн зерна, в том числе на экспорт — 210 тыс. тонн. По соглашению с “ОЗК-Юг” (Объединенная зерновая компания) 100 тыс. тонн зерна проплачено и вывезено. Сейчас ведется работа по внесению изменений в постановление [о субсидировании расходов РЖД на перевозку зерна], для нашего региона [объем] должен быть увеличен еще до 100 тыс. тонн, это зерно находится на семи аккредитованных элеваторах, и готово к вывозу», — сказал Лещенко.
ОЗК — государственный зерновой оператор и агент по проведению закупочных и товарных интервенций. Компания выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации по распоряжениям Минсельхоза и правительства РФ. «ОЗК-Юг» планирует закупить у новосибирских аграриев 200 тыс. тонн зерна.
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