Падение индексов Мосбиржи и РТС достигло 9−11%

Это произошло на фоне обострившейся ситуации в Сирии и новой волны антироссийских санкций со стороны США.

Как сообщалось, к 10:30 индекс МосБиржи составлял 2209,72 пункта (-3,13%), индекс РТС — 1185,22 пункта (-4,15%), рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» снизились в пределах 7,5%. Лидерами падения тогда стали бумаги «РусАла» (-22,3%) и En+ (-14,7%), компании и их основные акционеры в пятницу были включены в санкционный список США.