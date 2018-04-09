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13:21 (мск), источник: Интерфакс

Падение индексов Мосбиржи и РТС достигло 9−11%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Падение рынка акций РФ в понедельник днем усилилось, индексы Мосбиржи и РТС потеряли уже 9−11%.

Это произошло на фоне обострившейся ситуации в Сирии и новой волны антироссийских санкций со стороны США.

Как сообщалось, к 10:30 индекс МосБиржи составлял 2209,72 пункта (-3,13%), индекс РТС — 1185,22 пункта (-4,15%), рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» снизились в пределах 7,5%. Лидерами падения тогда стали бумаги «РусАла» (-22,3%) и En+ (-14,7%), компании и их основные акционеры в пятницу были включены в санкционный список США.

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