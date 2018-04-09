Военное кладбище в Минске реконструируют

Источник: Sputnik.by

Родственникам дадут два года на то, чтобы привести заброшенные могилы в порядок. Если родные не появятся, сотрудники Спецкомбината будут сами реконструировать старые могилы. В случае если речь идет о захоронениях, ограды которых представляют собой историческую ценность, этим вопросом займется Министерство культуры.

В 2013 году была проведена реконструкция кладбища «Крупцы». Сейчас это место погребения газонного типа. На могилах, которые разрушались, в течение двух лет не благоустраивались, установили надмогильные сооружения единого образца. По словам представителей Спецкомбината КБО подобная реконструкция может ожидать и бесхозные могилы на Военном кладбище.