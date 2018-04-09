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15:08 (мск), источник: Sputnik.by

Военное кладбище в Минске реконструируют

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Военное кладбище в Минске ожидает масштабная реконструкция. Почти 3,9 тысяч неухоженных могил благоустроят за счет государства, сообщил директор Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания Николай Ракевич.

Источник: Sputnik.by

Родственникам дадут два года на то, чтобы привести заброшенные могилы в порядок. Если родные не появятся, сотрудники Спецкомбината будут сами реконструировать старые могилы. В случае если речь идет о захоронениях, ограды которых представляют собой историческую ценность, этим вопросом займется Министерство культуры.

В 2013 году была проведена реконструкция кладбища «Крупцы». Сейчас это место погребения газонного типа. На могилах, которые разрушались, в течение двух лет не благоустраивались, установили надмогильные сооружения единого образца. По словам представителей Спецкомбината КБО подобная реконструкция может ожидать и бесхозные могилы на Военном кладбище.

Инвентаризация Военного кладбища была проведена в 2015 году. Было выявлено почти 3,9 тыс. неухоженных могил. Это почти половина всех захоронений. Для родственников и близких погребенных на памятнике сотрудники Спецкомбината оставляют письменное предупреждение о том, что захоронение будет благоустроено по образцу, и у желающих есть время навести порядок.

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