Российские фондовые индексы обвалились после новых санкций США

Источник: Reuters

На момент написания заметки показатели Московской биржи упали больше чем на 6,4%, РТС — больше чем на 9%.

На фоне падения котировок Центробанк России повысил курс доллара с 57,8 рубля до 58,5 рубля, евро — с 70,7 до 71,88 рубля. На бирже курс доллара впервые в 2018 году превысил 59 рублей, а курс европейской валюты — 73 рубля впервые с сентября 2016 года. .

Читайте также После санкций США акции компаний Дерипаски падают на всех мировых биржах

На открытии торгов Московской биржи акции компании «Русал» Олега Дерипаски рухнули сразу на 30%. На Гонконгской бирже стоимость ценных бумаг компании обвалилась более чем на 50%, после того как компания предупредила о возможном техническом дефолте. .

Дерипаска был одним из 24 человек, против которых Минфин США ввел санкции 6 апреля. Бизнесмена называют главным пострадавшим от ограничений — под санкции попали восемь его компаний. Теперь американские инвесторы до начала мая должны продать все ценные бумаги структур Дерипаски. .