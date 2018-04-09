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15:06 (мск), источник: RTVi

Российские фондовые индексы обвалились после новых санкций США

Индексы Московской биржи и РТС 9 апреля резко упали на фоне санкций США в отношении российских компаний и бизнесменов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Источник: Reuters

На момент написания заметки показатели Московской биржи упали больше чем на 6,4%, РТС — больше чем на 9%.

На фоне падения котировок Центробанк России повысил курс доллара с 57,8 рубля до 58,5 рубля, евро — с 70,7 до 71,88 рубля. На бирже курс доллара впервые в 2018 году превысил 59 рублей, а курс европейской валюты — 73 рубля впервые с сентября 2016 года. .

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На открытии торгов Московской биржи акции компании «Русал» Олега Дерипаски рухнули сразу на 30%. На Гонконгской бирже стоимость ценных бумаг компании обвалилась более чем на 50%, после того как компания предупредила о возможном техническом дефолте. .

Дерипаска был одним из 24 человек, против которых Минфин США ввел санкции 6 апреля. Бизнесмена называют главным пострадавшим от ограничений — под санкции попали восемь его компаний. Теперь американские инвесторы до начала мая должны продать все ценные бумаги структур Дерипаски. .

Российское правительство уже пообещало поддержку компаниям, попавшим под американские санкции. .

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