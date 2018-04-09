МИД: Беларусь не хочет зависеть от одного рынка сбыта

Источник: Sputnik.by

Программа социально-экономического развития к 2020 года должна обеспечить диверсификацию внешней торговли Беларуси, заявил в интервью журналу «Директор» первый замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко.

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Три равные доли

По его словам, в Беларуси предпринимаются действия для диверсификации экспорта. Благодаря этим мерам доля российского рынка в 2016 году составляла 46,6%, а в 2017 году она снизилась до 43,9%.

«Вместе с тем, у нас в принципе нет цели уйти с российского рынка, нарастить поставки в какой- либо удаленный регион планеты за счет сокращения экспорта в Россию. Такая задача вообще не стоит», — отметил первый замминистра.

Евдоченко подчеркнул, что российский рынок понятен белорусским предприятиям. Крупные города в России являются премиальным рынком с учетом цен, которые там сформировались.

«Мы понимаем, что монозависимость от одного рынка сбыта не отвечает требованиям современной экономической безопасности страны», — констатировал он.

Специально с этой целью в Программе социально-экономического развития до 2020 года заложена цель диверсифицировать внешнюю торговлю с равными долями ЕАЭС — ЕС — «остальные страны».

При этом Евдоченко добавил, что это делается не так, что «отщипнуть» от российского рынка, а только благодаря наращиванию экспорта в Евросоюз и в дальние страны.

Ключевой партнер

Ранее глава МИД Владимир Макей заявил, что Беларусь оказалась между двух крупных геополитических игроков: с одной стороны Россия, а с другой — Европейский союз.

При этом он добавил, что страна фактически находится между двух «больших огней», которые сейчас пребывают во враждебных отношениях. Белорусская экономика из-за своей ориентации на экспорт от этого страдает.