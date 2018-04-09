МИД: Беларусь не хочет зависеть от одного рынка сбыта
Несмотря на то, что доля России в белорусском экспорте за минувший год снизилась с 46,6% до 43,9%, российский рынок остается основным для Беларуси.
Несмотря на то, что доля России в белорусском экспорте за минувший год снизилась с 46,6% до 43,9%, российский рынок остается основным для Беларуси.
Программа
Три равные доли
По его словам, в Беларуси предпринимаются действия для диверсификации экспорта. Благодаря этим мерам доля российского рынка в 2016 году составляла 46,6%, а в 2017 году она снизилась до 43,9%.
«Вместе с тем, у нас в принципе нет цели уйти с российского рынка, нарастить поставки в какой- либо удаленный регион планеты за счет сокращения экспорта в Россию. Такая задача вообще не стоит», — отметил первый замминистра.
Евдоченко подчеркнул, что российский рынок понятен белорусским предприятиям. Крупные города в России являются премиальным рынком с учетом цен, которые там сформировались.
«Мы понимаем, что монозависимость от одного рынка сбыта не отвечает требованиям современной экономической безопасности страны», — констатировал он.
Специально с этой целью в Программе
При этом Евдоченко добавил, что это делается не так, что «отщипнуть» от российского рынка, а только благодаря наращиванию экспорта в Евросоюз и в дальние страны.
Ключевой партнер
Ранее глава МИД Владимир Макей заявил, что Беларусь оказалась между двух крупных геополитических игроков: с одной стороны Россия, а с другой — Европейский союз.
При этом он добавил, что страна фактически находится между двух «больших огней», которые сейчас пребывают во враждебных отношениях. Белорусская экономика
Макей подытожил, что Беларусь хотела бы иметь нормальные торговые отношения по всем векторам внешних отношений. Также глава внешнеполитического ведомства добавил, что для нашей страны Россия все равно остается ключевым партнером.
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