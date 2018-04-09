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18:43 (мск), источник: Forbes

Хватка Трампа. Поможет ли ВТО Америке в торговой войне с Китаем

Вашингтон и Пекин обмениваются угрозами ввести тарифы на товары с рынком в сотни миллиардов долларов. В центре конфликта — интеллектуальная собственность.

Источник: Reuters

Всего несколько дней назад — 3 апреля — Вашингтон объявил о планах ввести пошлины в 25% на 1300 китайских товаров, импорт которых в США в 2017 году превысил $50 млрд. Через пару дней — 5 апреля — президент США Дональд Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на сумму в $100 млрд.

Вашингтон обвиняет Пекин в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО), в том числе в вопросе интеллектуальной собственности и в области принудительного трансфера технологий в Китай для американских компаний, которые хотят там работать. Китай грозит ввести ответные пошлины на ввозимые из США товары и всю ответственность за возникший торговый конфликт возлагает на американскую сторону. В КНР отмечают, что меры США находятся в явном противоречии с правилами ВТО.

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Суть торговой войны

Защита прав интеллектуальной собственности (далее ИС) — один из самых актуальных вопросов для большинства производителей. Когда же вопрос касается Китая, он становится особенно острым. Китай традиционно ассоциируется с недобросовестными практиками в области защиты прав ИС. По отдельным оценкам, Китай является источником более 70% общемировой торговли контрафактными товарами (в физическом выражении) на сумму, превышающую $285 млрд. Крайне низким остаются показатели коммерциализации ИС и защиты коммерческой тайны. Американские компании выделяют отсутствие гибких условий лицензирования в Китае, что приводит к утечке технологий.

Чтобы решить эту проблему Трамп обратился к Закону о торговле от 1974 года, а точнее к разделу № 301 под названием «Действия торгового представителя США».

Он позволяет США проводить расследования и вводить торговые ограничения для зарубежных стран, если меры иностранного государства являются неоправданными и обременяют или ограничивает торговлю США.

22 марта Трамп подписал меморандум «О действиях Соединенных Штатов, связанных с расследованием по разделу 301», где выделяет 3 направления борьбы с Китаем по вопросам защиты прав ИС:

  • повышение тарифов;
  • инициирование спора в ВТО;
  • инвестиционные ограничения на участие китайских компаний в капитале американских организаций.

С политической точки зрения, планируемые действия США — это ответ на меры КНР, реализуемые в рамках десятилетнего плана «Сделано в Китае 2025». Для США характерен дефицит торгового баланса в торговле с Китаем, поэтому массированная политика КНР по стимулированию технического и инновационного развития может усугубить сложившуюся ситуацию. По словам министра торговли США Уилбура Росса, борьба с нарушениями Китая — лишь небольшая часть масштабной программы по сокращению дефицита торгового баланса.

Ударить тарифами

Тем не менее, 3 апреля был представлен список китайских товаров, на которые США планирует повысить пошлины на 25%. Объем экспорта данных товаров из КНР в США составляет порядка $50 млрд. В перечень вошли продукция ИКТ, робототехника, новые материалы, биофармацевтика, продукция аэрокосмической отрасли, современные технологические решения для морских, железнодорожных и воздушных перевозок, энергетики и сельского хозяйства. Именно эти отрасли были выделены в качестве приоритетов китайской программы «Сделано в Китае 2025». По оценкам экспертов, основная цель США — крупнейшие китайские компании, активно сотрудничающие с зарубежными партнерами и покупающими иностранные технологии: Midea Group, ChemChina, CRRC, COMAC и AVIC, Tsinghua Unigroup, Beijing Genomics Institute.

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В тот же день Китай опубликовал ответный список из 106 товарных позиций. Объем экспорта из США в Китай, который могут затронуть меры КНР, также достигает $50 млрд. Список охватывает поставки автомобилей, самолетов, сельскохозяйственных товаров и химической продукции. Китай планирует повысить ставки ввозных таможенных пошлин на 25%. Трамп не заставил ждать и 5 апреля предложил рассмотреть возможность повышения пошлин на более широкую группу товаров из Китая.

Последствия намечающейся войны будут болезненными для обеих сторон. Список США затронет стратегически важную отрасль Китая — авиастроение. Китайская государственная компания COMAC занимается двумя перспективными проектами: C919 и CR929. Первое семейство гражданских авиалайнеров призвано в ближайшее время заменить популярные Boeing 737 и Airbus A320, по крайней мере, на территории Поднебесной.

Второе разрабатывается совместно с Россией и призвано подвинуть конкурентов за счет более низкой цены, но не раньше 2019 года. Китай, воспользовавшись поводом, включил самолеты весом от 15 до 45 тонн без учета топлива в свой ответный список, тем самым ударив в сердце корпорации Boeing, готовящей новое поколение авиалайнеров 737 MAX. Китай является вторым по величине поставок рынком для американских авиапроизводителей после Европейского союза.

Китай не оставляет без внимания и американские электромобили. В 2017 году на долю Китая приходилась почти половина всего экспорта электромобилей из США ($1,5 млрд). Если Китай все же решится на реализацию ответных мер, то пошлина на электромобили Tesla взлетит с 25% до 50%. Учитывая высокую стоимость электромобилей, ситуация может сильно ударить по испытывающей проблемы компании Tesla.

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За помощью к ВТО

Из всех предлагаемых США мер только инициирование спора соответствует правилам ВТО. До повышения тарифов и принятия инвестиционных ограничений страна обязана пройти соответствующие процедуры по разрешению споров в рамках ВТО.

До сих пор остается неясным, к каким нормам ВТО будут апеллировать США при повышении пошлин на товары из своего списка. Также нельзя предсказать аргументацию Китая для введения ответных мер. В любом случае, Китай уже заявил о готовности оспорить меры США в ВТО. О реальном же нарушении можно будет говорить только после введения меры и подтверждении ВТО их неправомерности. Пока мы лишь наблюдаем обмен угрозами.

На примере введения Вашингтоном пошлин на алюминий и сталь видно, что администрация президента США готова к введению односторонних ограничений в обход ВТО.

Команда Трампа упрекает Всемирную торговую организацию в медлительности разрешения споров, называя это основной причиной, по которой приходится идти на подобные меры.

Что примечательно, предложения о необходимости реформирования ВТО были озвучены США еще в начале прошлого года на площадках международных организаций, включая АТЭС и G20.

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Несмотря на критику ВТО, США еще до своих угроз повысить пошлины все же подали запрос на начало консультаций с КНР в рамках организации. По мнению США, Китай нарушает правила ВТО в том, что касается дискриминационных условий импорта технологий и создания совместных высокотехнологичных предприятий. Евросоюз и Япония разделяют взгляды США и также обеспокоены ситуацией с нарушением прав интеллектуальной собственности в КНР.

Согласно действующему в КНР регламенту, если китайская компания использует иностранную технологию (например, алгоритм распознавания лица при разработке телефона), которая также используется в моделях другой компании, то ответственность за нарушение прав ИС несет иностранный поставщик технологии. При этом последний мог и не знать, о том, как китайский покупатель планировал использовать эту технологию. Регламент не позволяет перераспределять ответственность в договоре об импорте технологий между иностранной компанией и китайской. В этом и заключается претензия США. Дело в том, что, согласно внутреннему Закону о договорах КНР, ответственность по умолчанию лежит на покупателе технологии.

Действующий в Китае патентный закон позволяет регистрировать «улучшения» импортных технологий в качестве изобретений.

Китайские компании, по сути, получают исключительные права на поставляемые иностранные технологии в «усовершенствованном» виде. Китайские изобретатели могут сами определить, каким образом выгоды, права собственности, лицензии, возникающие в связи с усовершенствованием технологий, могут быть распределены между сторонами.

Согласно закону о совместных предприятиях (СП) с китайским и иностранным капиталом, в случае формирования такого СП договор о трансфере технологий действует не более десяти лет. По его истечению китайская компания становится главным бенефициаром и получает право продолжить использование данной технологии. Таким образом, американские претензии выглядят вполне обоснованными. Остается ждать, каким будет исход спора.

Тем не менее важно отметить, что протекционизм Трампа раскачивает привычный порядок функционирования многосторонней торговой системы. Принимаемые Белым домом односторонние меры грозят полномасштабной торговой войной. Вероятнее всего, своими действиями США пытаются убедить всех в том, что ВТО в ее текущем виде не способна оперативно и адекватно реагировать на современные вызовы и усадить стороны за стол переговоров с целью реформирования организации. При этом конечная цель Трампа — сделать торговлю справедливой именно по-американски. Иными словами, «Make America Great Again».

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