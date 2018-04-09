Хватка Трампа. Поможет ли ВТО Америке в торговой войне с Китаем

Источник: Reuters

Всего несколько дней назад — 3 апреля — Вашингтон объявил о планах ввести пошлины в 25% на 1300 китайских товаров, импорт которых в США в 2017 году превысил $50 млрд. Через пару дней — 5 апреля — президент США Дональд Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на сумму в $100 млрд.

Вашингтон обвиняет Пекин в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО), в том числе в вопросе интеллектуальной собственности и в области принудительного трансфера технологий в Китай для американских компаний, которые хотят там работать. Китай грозит ввести ответные пошлины на ввозимые из США товары и всю ответственность за возникший торговый конфликт возлагает на американскую сторону. В КНР отмечают, что меры США находятся в явном противоречии с правилами ВТО.

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Суть торговой войны

Защита прав интеллектуальной собственности (далее ИС) — один из самых актуальных вопросов для большинства производителей. Когда же вопрос касается Китая, он становится особенно острым. Китай традиционно ассоциируется с недобросовестными практиками в области защиты прав ИС. По отдельным оценкам, Китай является источником более 70% общемировой торговли контрафактными товарами (в физическом выражении) на сумму, превышающую $285 млрд. Крайне низким остаются показатели коммерциализации ИС и защиты коммерческой тайны. Американские компании выделяют отсутствие гибких условий лицензирования в Китае, что приводит к утечке технологий.

Чтобы решить эту проблему Трамп обратился к Закону о торговле от 1974 года, а точнее к разделу № 301 под названием «Действия торгового представителя США».

Он позволяет США проводить расследования и вводить торговые ограничения для зарубежных стран, если меры иностранного государства являются неоправданными и обременяют или ограничивает торговлю США.

22 марта Трамп подписал меморандум «О действиях Соединенных Штатов, связанных с расследованием по разделу 301», где выделяет 3 направления борьбы с Китаем по вопросам защиты прав ИС:

повышение тарифов;

инициирование спора в ВТО;

инвестиционные ограничения на участие китайских компаний в капитале американских организаций.

С политической точки зрения, планируемые действия США — это ответ на меры КНР, реализуемые в рамках десятилетнего плана «Сделано в Китае 2025». Для США характерен дефицит торгового баланса в торговле с Китаем, поэтому массированная политика КНР по стимулированию технического и инновационного развития может усугубить сложившуюся ситуацию. По словам министра торговли США Уилбура Росса, борьба с нарушениями Китая — лишь небольшая часть масштабной программы по сокращению дефицита торгового баланса.

Ударить тарифами

Тем не менее, 3 апреля был представлен список китайских товаров, на которые США планирует повысить пошлины на 25%. Объем экспорта данных товаров из КНР в США составляет порядка $50 млрд. В перечень вошли продукция ИКТ, робототехника, новые материалы, биофармацевтика, продукция аэрокосмической отрасли, современные технологические решения для морских, железнодорожных и воздушных перевозок, энергетики и сельского хозяйства. Именно эти отрасли были выделены в качестве приоритетов китайской программы «Сделано в Китае 2025». По оценкам экспертов, основная цель США — крупнейшие китайские компании, активно сотрудничающие с зарубежными партнерами и покупающими иностранные технологии: Midea Group, ChemChina, CRRC, COMAC и AVIC, Tsinghua Unigroup, Beijing Genomics Institute.

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В тот же день Китай опубликовал ответный список из 106 товарных позиций. Объем экспорта из США в Китай, который могут затронуть меры КНР, также достигает $50 млрд. Список охватывает поставки автомобилей, самолетов, сельскохозяйственных товаров и химической продукции. Китай планирует повысить ставки ввозных таможенных пошлин на 25%. Трамп не заставил ждать и 5 апреля предложил рассмотреть возможность повышения пошлин на более широкую группу товаров из Китая.

Последствия намечающейся войны будут болезненными для обеих сторон. Список США затронет стратегически важную отрасль Китая — авиастроение. Китайская государственная компания COMAC занимается двумя перспективными проектами: C919 и CR929. Первое семейство гражданских авиалайнеров призвано в ближайшее время заменить популярные Boeing 737 и Airbus A320, по крайней мере, на территории Поднебесной.

Второе разрабатывается совместно с Россией и призвано подвинуть конкурентов за счет более низкой цены, но не раньше 2019 года. Китай, воспользовавшись поводом, включил самолеты весом от 15 до 45 тонн без учета топлива в свой ответный список, тем самым ударив в сердце корпорации Boeing, готовящей новое поколение авиалайнеров 737 MAX. Китай является вторым по величине поставок рынком для американских авиапроизводителей после Европейского союза.

Китай не оставляет без внимания и американские электромобили. В 2017 году на долю Китая приходилась почти половина всего экспорта электромобилей из США ($1,5 млрд). Если Китай все же решится на реализацию ответных мер, то пошлина на электромобили Tesla взлетит с 25% до 50%. Учитывая высокую стоимость электромобилей, ситуация может сильно ударить по испытывающей проблемы компании Tesla.

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За помощью к ВТО

Из всех предлагаемых США мер только инициирование спора соответствует правилам ВТО. До повышения тарифов и принятия инвестиционных ограничений страна обязана пройти соответствующие процедуры по разрешению споров в рамках ВТО.

До сих пор остается неясным, к каким нормам ВТО будут апеллировать США при повышении пошлин на товары из своего списка. Также нельзя предсказать аргументацию Китая для введения ответных мер. В любом случае, Китай уже заявил о готовности оспорить меры США в ВТО. О реальном же нарушении можно будет говорить только после введения меры и подтверждении ВТО их неправомерности. Пока мы лишь наблюдаем обмен угрозами.

На примере введения Вашингтоном пошлин на алюминий и сталь видно, что администрация президента США готова к введению односторонних ограничений в обход ВТО.

Команда Трампа упрекает Всемирную торговую организацию в медлительности разрешения споров, называя это основной причиной, по которой приходится идти на подобные меры.

Что примечательно, предложения о необходимости реформирования ВТО были озвучены США еще в начале прошлого года на площадках международных организаций, включая АТЭС и G20.

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Несмотря на критику ВТО, США еще до своих угроз повысить пошлины все же подали запрос на начало консультаций с КНР в рамках организации. По мнению США, Китай нарушает правила ВТО в том, что касается дискриминационных условий импорта технологий и создания совместных высокотехнологичных предприятий. Евросоюз и Япония разделяют взгляды США и также обеспокоены ситуацией с нарушением прав интеллектуальной собственности в КНР.

Согласно действующему в КНР регламенту, если китайская компания использует иностранную технологию (например, алгоритм распознавания лица при разработке телефона), которая также используется в моделях другой компании, то ответственность за нарушение прав ИС несет иностранный поставщик технологии. При этом последний мог и не знать, о том, как китайский покупатель планировал использовать эту технологию. Регламент не позволяет перераспределять ответственность в договоре об импорте технологий между иностранной компанией и китайской. В этом и заключается претензия США. Дело в том, что, согласно внутреннему Закону о договорах КНР, ответственность по умолчанию лежит на покупателе технологии.

Действующий в Китае патентный закон позволяет регистрировать «улучшения» импортных технологий в качестве изобретений.

Китайские компании, по сути, получают исключительные права на поставляемые иностранные технологии в «усовершенствованном» виде. Китайские изобретатели могут сами определить, каким образом выгоды, права собственности, лицензии, возникающие в связи с усовершенствованием технологий, могут быть распределены между сторонами.

Согласно закону о совместных предприятиях (СП) с китайским и иностранным капиталом, в случае формирования такого СП договор о трансфере технологий действует не более десяти лет. По его истечению китайская компания становится главным бенефициаром и получает право продолжить использование данной технологии. Таким образом, американские претензии выглядят вполне обоснованными. Остается ждать, каким будет исход спора.