В центре Краснодара снесут семь ветхих и аварийных домов
В результате сноса ветхого жилья освободится территория площадью около 10 тыс. кв. м.
В результате сноса ветхого жилья освободится территория площадью около 10 тыс. кв. м.
Под снос пойдут семь домов на улицах: Коммунаров, Чапаева, Новороссийской, Калинина и Орджоникидзе.
«Кроме того, завершается расселение шести многоквартирных домов на улицах Рашпилевской, Длинной, Красноармейской и Ленина. Готовятся документы по переселению горожан из домов на улицах Строителей, Красной, Енисейской, Седина и Буденного», — написал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.
«Земля в центре Краснодара, в зоне исторической застройки — дефицитный ресурс. И нам необходимо его использовать в интересах горожан. На освобождаемых участках должны появляться общественные пространства — парки и скверы или объекты социальной инфраструктуры. Только так мы сможем делать центр Краснодара комфортнее и развивать его», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.
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