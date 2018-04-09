В центре Краснодара снесут семь ветхих и аварийных домов

Под снос пойдут семь домов на улицах: Коммунаров, Чапаева, Новороссийской, Калинина и Орджоникидзе.

«Кроме того, завершается расселение шести многоквартирных домов на улицах Рашпилевской, Длинной, Красноармейской и Ленина. Готовятся документы по переселению горожан из домов на улицах Строителей, Красной, Енисейской, Седина и Буденного», — написал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.