«Черный понедельник»: санкции обвалили рубль
Курс доллара превысил отметку в 60 рублей.
Курс доллара превысил отметку в 60 рублей.
Российские фондовые рынки в понедельник рухнули более чем на 10%. Вслед за акциями «Русала» в минус ушли многие компании, напрямую не пострадавшие от новых ограничений. Валютный курс на бирже пробил 60 рублей за доллар. Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление рубля и предупреждают, что при реализации экстренных мер поддержки подсанкционным компаниям курс доллара может достичь 80 рублей, а российские рынки вернутся в состояние лихорадки конца 2014 года.
Первый понедельник после запуска новых антироссийских санкций со стороны минфина США ознаменовался началом тотального снижения ключевых котировок на российских фондовых площадках. С утра рухнули акции «Русала», а следом за ним потянулись котировки «Норильского никеля», «Мечела», ВТБ, Сбербанка, «Газпрома» и других.
Падение акций российских компаний идёт с утра по нарастающей, отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. По мере осознания всей тяжести санкций и вероятного их развития, обвал расширяется, отмечает он.
К 15:00 мск акции «Русала» бумаги подешевели на 31,78%, до 19 руб. Ранним утром компания опубликовала релиз на Гонконгской бирже, в котором предупредила инвесторов, что санкции США в отношении компании могут привезти к ее техническому дефолту. Эти новости ускорили и без того стремительное падение бумаг «Русала» в Гонконге — к моменту закрытия азиатской биржи котировки российского алюминиевого холдинга подешевели более чем на 50%. После открытия Московская биржа ввела дискретный аукцион по акциям «Русала», позже торги возобновились, впрочем падение бумаг тоже.
Вместе с тем дешевеют и акции ВТБ (глава банка Андрей Костин оказался в числе физических лиц, в отношении которых были введены персональные санкции) — на 7,85% к 15:00 мск, снижаются бумаги «Норильского никеля» — на 14,28% к 13.00 мск, «Алросы» — на 9,37%, Сбербанка — на 13,34%, «Роснефти» — на 11,45%, «Газпрома» — на 7,8%, «Лукойла» — на 4,93%.
Продажи бумаг преобладают даже в тех компаниях, которые не имеют к списку никакого отношения, обращает внимание старший аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Скорее всего, это связано с пересмотром иностранных инвесторов к российским активам.
«Фактически, мы сейчас находимся на неком распутье. Если в ближайшие дни индекс Мосбиржи закрепится ниже 2000−2200 пунктов, то мы увидим углубление коррекции на рынке, если же быкам удастся перехватить и удержать уровень, то я ожидаю отскока рынка и некую попытку восстановления», — отмечает аналитик.
За биржами последовал рубль.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 93,6 коп., составив 64,56 руб.
Основной удар по рублю и рублевым активам, безусловно, стала публикация новых санкционных списков OFAC, в которых в числе прочих фигурирует «Русал» и аффилированные с ним компании, в частности En+. Именно «Русал», просевший еще до открытия торгов в России почти на 41% ожидаемо повел российский рынок вниз, позволив индексу РТС уже к полудню потерять 11%, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
На торгах 9 апреля курс евро впервые с 3 августа 2017 года превысил отметку в 72 рубля. Биржевой курс доллара ушел выше отметки в 59 рублей.
По данным на 15:20 мск, биржевые курсы валют на Мосбирже составляли: 60,10 рублей за доллар и 73,94 рублей за евро.
«Помимо санкций мы также имеем дело со значительным ухудшением внешнего фона для всех рынков: растет угроза расширения торговых войн, падают цены на сырье. Так что даже если в области санкций и геополитики дальнейшего ухудшения ситуации не будет, российский рынок и рубль могут оказаться под давлением
Антонов, в свою очередь, не исключает, что рубль продолжит движение вниз как минимум до середины недели и вполне сможет опуститься к отметке 75−75,5 по отношению к евро и 61−62 к доллару. Впрочем, с учетом того, что с начала года рубль торгуется существенно ниже справедливого курса вследствие активного участия Минфина и ЦБ, эти потери можно легко нивелировать путем снижения объемов предложения ликвидности, добавляет эксперт.
Крылов также ожидает, что рубль снизится к доллару по меньшей мере до отметки 60, однако предупреждает, что если в ближайшее время правительство решит оказать чрезвычайную помощь «Русалу» и создаст ситуацию, аналогичную декабрю 2014 года, то курс национальной валюты вполне может уйти за 80 рублей за доллар.
При этом эксперты подчеркивают, что повышенная волатильность рубля — это очень плохо для пытающейся встать на ноги российской экономики. Взлёт курсов может обратно отбросить нас в рецессию. В теории ослабление рубля помогает российским
Минэкономразвития в этом году ожидает, что экономика РФ вырастет на 2%.
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