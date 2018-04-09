Суд подтвердил отказ Siemens в иске о крымских турбинах
9 апреля.
9 апреля.
Девятый арбитражный апелляционный суд 14 марта подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 27 ноября 2017 года отказал ООО «СТГТ» в принятии обеспечительных мер по иску против ООО «ВО «ТПЭ» и ОАО «ВО «ТПЭ».
Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признает российский статус Крыма.
Истец требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут. При этом в ООО «ВО «Технопромэкспорт» считают, что немецкий концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права.
Станции в Крыму должны начать работу в
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