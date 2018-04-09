Суд подтвердил отказ Siemens в иске о крымских турбинах

Источник: Интерфакс

Девятый арбитражный апелляционный суд 14 марта подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 27 ноября 2017 года отказал ООО «СТГТ» в принятии обеспечительных мер по иску против ООО «ВО «ТПЭ» и ОАО «ВО «ТПЭ».

Siemens обвиняет два «Технопромэкспорта» в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани.

Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признает российский статус Крыма.

Истец требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут. При этом в ООО «ВО «Технопромэкспорт» считают, что немецкий концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права. Из-за нарушений санкций Siemens грозят штрафные санкции со стороны ЕС. При этом контракт в России был полностью исполнен.