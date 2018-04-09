Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Звезда сериала «Мажор» снова стал отцом
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
65-летняя Елена Степаненко рассказала, как похудела на 46 кг
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото)
Как рожали на Руси 150 лет назад
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Лера Кудрявцева заметно поправилась
Кэтрин Зета-Джонс с красавицей-дочкой блистали на показе
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
16:31 (мск), источник: Интерфакс

Суд подтвердил отказ Siemens в иске о крымских турбинах

9 апреля. Interfax-Russia.ru — Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 10 января отказал ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) в иске к ООО «ВО «Технопромэкспорт» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (структуры «Ростеха», ТПЭ) по делу о «крымских» турбинах, передал корреспондент «Интерфакса» из суда.

Источник: Интерфакс

Девятый арбитражный апелляционный суд 14 марта подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 27 ноября 2017 года отказал ООО «СТГТ» в принятии обеспечительных мер по иску против ООО «ВО «ТПЭ» и ОАО «ВО «ТПЭ».

Siemens обвиняет два «Технопромэкспорта» в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани.

Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признает российский статус Крыма.

Истец требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут. При этом в ООО «ВО «Технопромэкспорт» считают, что немецкий концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права. Из-за нарушений санкций Siemens грозят штрафные санкции со стороны ЕС. При этом контракт в России был полностью исполнен.

Станции в Крыму должны начать работу в мае-июне 2018 года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Медведев: РФ оставляет за собой право ответить на санкции США
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
К чему приведет ликвидация «прожиточного минимума»
Израиль нанес новый удар по целям в Сирии
В Таиланде целующегося слоненка сняли на видео
Последний профессионал. Почему в СССР так любили Бельмондо
В африканской пустыне нашли руины загадочного храма
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей Овечкин в седьмой раз (пятый — за шесть лет) завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи»
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь