Узбекистан построит новые здания посольств в Таджикистане и Казахстане
Строительство предусмотрено программой комплексных мер по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел Узбекистана.
Строительство предусмотрено программой комплексных мер по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Узбекистан намерен построить новые здания для посольств в Таджикистане и Казахстане, а также ряде других стран, сообщает корреспондент Sputnik.
Это предусмотрено программой комплексных мер по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел Узбекистана.
Что касается Казахстана, то речь, скорее всего, идет о новом здании посольства в Астане, куда
Узбекское посольство остается одним из немногих, которое до сих пор расположено в бывшей столице Казахстана. После переезда в нынешнем здании дипмиссии в Алматы откроется Генеральное консульство Узбекистана.
Вопрос о новом посольстве Узбекистана в Таджикистане появился на повестке дня в начале этого года в преддверии визита Шавката Мирзиёева в Душанбе. Источники в дипведомствах двух стран сообщали, что стороны договорились выделить друг другу участки в центре столиц для постройки новых зданий для посольств.
Программа также предусматривает улучшение
Все эти меры войдут в проект постановления президента Узбекистана, который должен быть готов до конца 2018 года.
Напомним, что на днях глава государства полностью переформатировал структуру и задачи Министерства иностранных дел Узбекистана.
Это сделано в связи с тем, что анализ фактического положения дел в системе министерства свидетельствует о наличии ряда серьезных проблем, препятствующих эффективной реализации возложенных задач, прежде всего в сфере защиты и продвижения внешнеэкономических интересов государства.
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