Узбекистан построит новые здания посольств в Таджикистане и Казахстане

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Узбекистан намерен построить новые здания для посольств в Таджикистане и Казахстане, а также ряде других стран, сообщает корреспондент Sputnik.

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Это предусмотрено программой комплексных мер по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел Узбекистана.

Что касается Казахстана, то речь, скорее всего, идет о новом здании посольства в Астане, куда наконец-то должны переехать сотрудники из Алматы. Переговоры об этом начались летом прошлого года.

Узбекское посольство остается одним из немногих, которое до сих пор расположено в бывшей столице Казахстана. После переезда в нынешнем здании дипмиссии в Алматы откроется Генеральное консульство Узбекистана.

Вопрос о новом посольстве Узбекистана в Таджикистане появился на повестке дня в начале этого года в преддверии визита Шавката Мирзиёева в Душанбе. Источники в дипведомствах двух стран сообщали, что стороны договорились выделить друг другу участки в центре столиц для постройки новых зданий для посольств.

Программа также предусматривает улучшение материально-технического обеспечения загранучреждений, в том числе путем оснащения мебелью, оргтехникой и автотранспортом.

Все эти меры войдут в проект постановления президента Узбекистана, который должен быть готов до конца 2018 года.

Напомним, что на днях глава государства полностью переформатировал структуру и задачи Министерства иностранных дел Узбекистана.