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18:05 (мск), источник: РИА Новости

Россия запретила ввоз свинины из Белоруссии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россельхознадзор с 10 апреля вводит временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии, говорится в сообщении российского ведомства.

Источник: РИА Новости

«В связи с обнаружением 8 случаев выявления генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в готовой мясной белорусской продукции, Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Белоруссии с 10 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.

В частности, ограничения коснутся живых свиней и их генетического материала, свинины, сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, готовой продукции из свинины или продуктов, которые содержат в своем составе свинину.

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