Доходы России от экспорта нефти выросли на 27,8%
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Доходы России от экспорта нефти в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Доходы России от экспорта нефти в
Общий объем экспорта за
Экспорт нефтепродуктов за
В феврале экспорт нефтепродуктов составил 12,076 миллионов тонн, в денежном выражении — 5,758 миллиардов долларов.
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