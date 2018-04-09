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18:34 (мск), источник: РИА Новости

Доходы России от экспорта нефти выросли на 27,8%

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Доходы России от экспорта нефти в январе-феврале 2018 года выросли на 27,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 19,483 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Источник: РИА Новости

Общий объем экспорта за январь-февраль 2018 года составил 42,326 миллиона тонн (рост на 3,7%). При этом в феврале было экспортировано 19,241 миллиона тонн нефти на 8,866 миллиардов долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь-февраль 2018 года составил 26,878 миллиона тонн (рост на 2,3%), в денежном выражении — 12,622 миллиарда долларов (рост на 26,1%). В том числе бензина было экспортировано 835,8 тысяч тонн на 472,7 миллиона долларов, дизельного топлива — 8,999 миллиона тонн на 4,925 миллиарда долларов.

В феврале экспорт нефтепродуктов составил 12,076 миллионов тонн, в денежном выражении — 5,758 миллиардов долларов.

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