Bloomberg: торговые дома приостановили закупки алюминия у «Русала» на фоне санкций
ТАСС, 9 апреля. Международные торговые дома отказываются от сделок по покупке алюминия у «Русала»
ТАСС, 9 апреля. Международные торговые дома отказываются от сделок по покупке алюминия у «Русала»
По словам собеседников агентства, рекомендации о том, что они не могут продолжать больше работать с российской компанией, они получили от банков и юристов.
Ранее агентство сообщило о том, что «Русал» разослал своим клиентам письмо, в котором просил их приостановить платежи по контрактам.
Минфин США ввел санкции в отношении Дерипаски и его восьми компаний (En+, «Русал», «Группа ГАЗ», агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русские машины», инвестиционная компания
Как пишут аналитики Раффайзенбанка, новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с «Русалом», а это означает дефолт по евробондам и другим операциям (компания уже заявила о возможных технических дефолтах по ряду кредитных операций), а также к перебоям продаж алюминия трейдерам, поскольку глобальные американские трейдеры откажутся покупать металл у компании.
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