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19:03 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: торговые дома приостановили закупки алюминия у «Русала» на фоне санкций

ТАСС, 9 апреля. Международные торговые дома отказываются от сделок по покупке алюминия у «Русала» из-за санкций, введенных США против компании и ее совладельца Олега Дерипаски 6 апреля. Об этом Bloomberg сообщили представители сразу пяти торговых компаний на условиях анонимности.

По словам собеседников агентства, рекомендации о том, что они не могут продолжать больше работать с российской компанией, они получили от банков и юристов.

Ранее агентство сообщило о том, что «Русал» разослал своим клиентам письмо, в котором просил их приостановить платежи по контрактам.

Минфин США ввел санкции в отношении Дерипаски и его восьми компаний (En+, «Русал», «Группа ГАЗ», агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русские машины», инвестиционная компания B-Finance, холдинг «Базовый элемент») в пятницу. В разъяснениях указывалось, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг En+, «Русала» и «ГАЗ». До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные с этими и другими компаниями из списка.

Как пишут аналитики Раффайзенбанка, новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с «Русалом», а это означает дефолт по евробондам и другим операциям (компания уже заявила о возможных технических дефолтах по ряду кредитных операций), а также к перебоям продаж алюминия трейдерам, поскольку глобальные американские трейдеры откажутся покупать металл у компании.

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