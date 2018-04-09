Bloomberg: торговые дома приостановили закупки алюминия у «Русала» на фоне санкций

По словам собеседников агентства, рекомендации о том, что они не могут продолжать больше работать с российской компанией, они получили от банков и юристов.

Ранее агентство сообщило о том, что «Русал» разослал своим клиентам письмо, в котором просил их приостановить платежи по контрактам.

Минфин США ввел санкции в отношении Дерипаски и его восьми компаний (En+, «Русал», «Группа ГАЗ», агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русские машины», инвестиционная компания B-Finance, холдинг «Базовый элемент») в пятницу. В разъяснениях указывалось, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг En+, «Русала» и «ГАЗ». До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные с этими и другими компаниями из списка.