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19:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Для россиян придумали новый налог

Министерство финансов предлагает с 1 июля ввести пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму свыше 500 евро, а с 2019 года — свыше 200 евро. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минфином.

Сейчас порог беспошлинного интернет-шопинга составляет 1000 евро. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, снижение этого порога призвано уравнять трансграничную интернет-торговлю с обычной и поддержать отечественное производство товаров. Норма будет действовать на всей таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В начале февраля страны ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли, приняв за основу сумму в 1000 евро. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда же сообщал, что порог будет снижен до 500 евро лишь с января 2019-го.

Некоторые страны союза уже установили для себя более жесткие требования. Например, в Белоруссии на сегодняшний день порог составляет 22 евро, в Армении — 150 долларов.

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