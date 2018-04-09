Для россиян придумали новый налог
Министерство финансов предлагает с 1 июля ввести пошлины на покупки в зарубежных
Министерство финансов предлагает с 1 июля ввести пошлины на покупки в зарубежных
Сейчас порог беспошлинного
В начале февраля страны ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) согласовали пороги беспошлинной
Некоторые страны союза уже установили для себя более жесткие требования. Например, в Белоруссии на сегодняшний день порог составляет 22 евро, в Армении — 150 долларов.
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