Для россиян придумали новый налог

Сейчас порог беспошлинного интернет-шопинга составляет 1000 евро. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, снижение этого порога призвано уравнять трансграничную интернет-торговлю с обычной и поддержать отечественное производство товаров. Норма будет действовать на всей таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В начале февраля страны ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли, приняв за основу сумму в 1000 евро. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда же сообщал, что порог будет снижен до 500 евро лишь с января 2019-го.