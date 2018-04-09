Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и обратились к Лондону
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Звезда сериала «Мажор» снова стал отцом
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
65-летняя Елена Степаненко рассказала, как похудела на 46 кг
Семь дней радости: о чем не забыть на пасхальной неделеУ православных наступила Светлая пасхальная неделя, когда вместо привычного «Привет!» говорят «Христос воскрес!» и отменяются все посты
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
65-летняя Елена Степаненко рассказала, как похудела на 46 кг
Мадонна, Депп: кто не составил брачный договор и дорого заплатил
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
20:34 (мск), источник: Интерфакс

Рекордные обороты в день обвала финрынка РФ обнажили его инфраструктурные проблемы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Обвал на российском финансовом рынке и сопутствовавшие ему рекордные обороты обнажили инфраструктурные проблемы — некоторые клиенты крупных брокеров в пиковые моменты не могли войти в торговые системы, чтобы совершить сделки, не могли дозвониться и до брокеров, чтобы выставить голосовые заявки, также были проблемы и с трансляцией данных.

Суммарный объем торгов акциями из индекса МосБиржи на основном рынке в понедельник составил 150,2 млрд рублей (из них 56,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка) — это абсолютный рекорд за всю историю существования «Московской биржи».

В течение дня частные трейдеры жаловались на профессиональных форумах на проблемы с подключением и совершением сделок через брокеров БКС, «Финам», «Открытие», были проблемы в работе системы QUIK. Эти проблемы в момент падения рынков вызвали большое раздражение инвесторов.

Брокеры объясняют эти проблемы возросшей нагрузкой из-за высокой активности торгов, сравнивая сегодняшний день с ситуацией, произошедшей 3 марта 2014 года.

Тогда рынки рухнули после того, как Совет Федерации одобрил использование вооруженных сил для защиты русскоязычного населения в Крыму.

«У всех брокеров с QUIK были проблемы, биржа рассылала сообщения о трудностях в отображении таблицы заявок. Было много заявок и сделок, программное обеспечение справлялось с трудом. Я думаю, что и биржа, и брокеры разберутся со случившимся и сделают свои выводы — будут ли тратить деньги на увеличение мощностей оборудования, каналов, которые, по сути, необходимы только в такие пиковые моменты — примерно раз в четыре года, — это большой вопрос», — сказал один из менеджеров брокерской компании, пожелавший остаться неназванным.

К концу торговой сессии «Московская биржа» сообщила о сложностях с отображением таблицы финансовых инструментов в торговой системе фондового рынка. При этом торги на всех рынках биржи продолжались — участники могли выставлять заявки и заключать сделки.

«У нас много серверов, много вариантов подключения, какие-то подключения в течение какого-то времени не работали, были технические сбои», — сказал «Интерфаксу» управляющий директор БКС Андрей Алетдинов.

«Трудности были в последний час торгов — из-за высокой нагрузки часть систем не выдерживала, дозвониться могли не все. Торговая система TRANSAQ работала стабильно, кратковременные сбои наблюдались у Quik и FinamTrade», — сказал «Интерфаксу» глава компании «Финам» Владислав Кочетков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Мэй: Россия мешает расследованию случаев применения химоружия
«Черный понедельник»: санкции обвалили рубль
Сурков предсказал России века «геополитического одиночества»
К чему приведет ликвидация «прожиточного минимума»
Фото дня: в Белграде установили нелепый бюст Гагарина
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
СМИ рассказали о перехвате «сообщения в Москву» по делу Скрипаля
Спорт
«Реал» выпал из тройки, «Барселона» повторила вечный рекорд Выделяем основное из тридцать первого тура чемпионата Испании
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь