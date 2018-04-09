Рекордные обороты в день обвала финрынка РФ обнажили его инфраструктурные проблемы

Суммарный объем торгов акциями из индекса МосБиржи на основном рынке в понедельник составил 150,2 млрд рублей (из них 56,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка) — это абсолютный рекорд за всю историю существования «Московской биржи».

В течение дня частные трейдеры жаловались на профессиональных форумах на проблемы с подключением и совершением сделок через брокеров БКС, «Финам», «Открытие», были проблемы в работе системы QUIK. Эти проблемы в момент падения рынков вызвали большое раздражение инвесторов.

Брокеры объясняют эти проблемы возросшей нагрузкой из-за высокой активности торгов, сравнивая сегодняшний день с ситуацией, произошедшей 3 марта 2014 года.

Тогда рынки рухнули после того, как Совет Федерации одобрил использование вооруженных сил для защиты русскоязычного населения в Крыму.

«У всех брокеров с QUIK были проблемы, биржа рассылала сообщения о трудностях в отображении таблицы заявок. Было много заявок и сделок, программное обеспечение справлялось с трудом. Я думаю, что и биржа, и брокеры разберутся со случившимся и сделают свои выводы — будут ли тратить деньги на увеличение мощностей оборудования, каналов, которые, по сути, необходимы только в такие пиковые моменты — примерно раз в четыре года, — это большой вопрос», — сказал один из менеджеров брокерской компании, пожелавший остаться неназванным.

К концу торговой сессии «Московская биржа» сообщила о сложностях с отображением таблицы финансовых инструментов в торговой системе фондового рынка. При этом торги на всех рынках биржи продолжались — участники могли выставлять заявки и заключать сделки.

«У нас много серверов, много вариантов подключения, какие-то подключения в течение какого-то времени не работали, были технические сбои», — сказал «Интерфаксу» управляющий директор БКС Андрей Алетдинов.