Бонды замедленного действия. Что ждет держателей облигаций UC Rusal

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Дефолт по евробондам компании UC Rusal Олега Дерипаски, которая на прошлой неделе попала под новые санкции Минфина США, — это наиболее вероятный сценарий развития событий, говорится в аналитическом отчете Райффайзенбанка от 9 апреля.

Авторы отчета прогнозируют, что новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с UC Rusal и перебоям в продажах алюминия трейдерам, поскольку американские участники рынка откажутся покупать металл у компании Олега Дерипаски. UC Rusal также придется искать новый рынок сбыта вместо США, на которые в 2017 году приходилось 18% от общих продаж компании. Аналитики Райффайзенбанка предполагают, что новым каналом поставки станет Азия, но UC Rusal при этом существенно снизит маржу и объем операций. Это также повлияет на дальнейшую платежеспособность компании.

«Проблема UC Rusal заключается в том, что для компании, скорее всего, будут прекращены с 5 июня все расчеты в долларах, поэтому и по долларовым бондам будет расплатиться технически невозможно, — комментирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. — При желании компания может провести реструктуризацию и расплатиться с держателями валютой, отличной от долларов США, однако я не вижу в этом смысла для UC Rusal, учитывая, что санкции создают существенные трудности для продолжения операционной деятельности, так как основной объем продаж осуществляется через международных трейдеров».

По мнению эксперта, находясь под санкциями, алюминиевый гигант с высокой долей вероятности не сможет продавать свою продукцию по рыночной цене.

Дефолтные опасения

Ранее сама UC Rusal предупредила инвесторов о возможности технического дефолта в связи с санкциями, введенными 6 апреля Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC). В своем сообщении, размещенном на сайте Гонконгской биржи, компания отметила, что ее включение в SDN-лист (всем американским контрагентам запрещены с компанией любые экономические связи) может привести к техническим дефолтам в отношений некоторых кредитов и облигационных займов.

При этом UC Rusal подчеркнула, что намерена продолжить выполнение своих обязательств по погашению долга. Позже на своей странице в Facebook компания заявила, что рассматривает в зависимости от развития событий «различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми находится в постоянном контакте».

Несмотря на то, что сообщение компании о возможном дефолте обрушило стоимость ее акций на 50,4% на Гонконгской бирже и на 27% — на Московской бирже, реакция еврооблигаций UC Rusal оказалась более сдержанной.

По состоянию на 12.20 мск в понедельник, 9 апреля, евробонды компании с погашением в январе и мае 2023 года торговались на уровне 83% от номинала с доходностью 9,5%. Более короткий выпуск с погашением в феврале 2022 года — на уровне 86% с доходностью 8,7%. Впоследствии терминал Bloomberg прекратил трансляцию котировок UC Rusal. Однако обвального падения еврооблигаций этой компании, скорее всего, не было: этот инструмент отличается более низкой ликвидностью, чем акции, и держатели вряд ли смогли бы разом продать большой объем бумаг, говорит начальник управления по работе с состоятельными клиентами «ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин.

Под черной меткой

По данным Cbonds, на рынке обращаются пять выпусков еврооблигаций US Rusal: два на $500 млн и один на $600 млн, а также два выпуска юаневых бондов (на 500 млн и 1 млрд юаней). По словам источника Forbes на фондовом рынке, среди держателей евробондов UC Rusal значатся также такие крупные управляющие компании, как УК «ВТБ Капитал Управление активами» и УК «Система Капитал».

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Другой собеседник издания, близкий к ВТБ, рассказал, что у УК «ВТБ Капитал Управление активами» есть лимиты на еврооблигации UC Rusal порядка 5% в стандартных стратегиях в рамках коллективных инвестиций. Среди держателей евробондов компании также фигурирует Сбербанк, рассказал третий собеседник Forbes, имеющий отношение к банку.

Генеральный директор УК «Арикэпитал» Алексей Третьяков признался, что его компания держит евробонды UC Rusal в портфеле, и клиенты сейчас обращаются к нему с вопросами о дальнейшей стратегии в отношении этих бумаг.

Мы не будем продавать бумаги, так как компания UC Rusal чувствует себя достаточно хорошо, особенно после повышения цен на алюминий в начале этого года. Алексей Третьяков Генеральный директор УК «Арикэпитал»

Согласно последней отчетности, совокупный долг компании составляет $8,5 млрд. Но даже если все кредиторы потребуют погашения долгов, то UC Rusal сможет продать свой пакет в «Норникеле», у которого сейчас сопоставимая с долговыми обязательствами стоимость, убежден финансист. 25% «Норникеля» заложено по кредиту в Сбербанке, но это залог с сильным дисконтом, отмечает Третьяков. По его мнению, проблему с поставками алюминия компания тоже сможет решить — для этого надо найти новых трейдеров, которые не опасаются санкций (например, в Китае), и продажи должны восстановиться.

Что дальше

Ближайшая выплата по евробондам компании должна пройти 3 мая. Речь идет о выпуске на $500 млн, размещенном в мае 2017 года, со ставкой 5,3% годовых. Объем выплат составит порядка $13,2 млн — это не так много для компании, у которой достаточно денежных средств на балансе, говорит руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка «Уралсиб» Ольга Стерина.

Согласно презентации UC Rusal по итогам 2017 года, объем денежных средств и их эквивалентов у нее составлял $831 млн, плюс в начале этого года компания разместила евробонды на $500 млн. В целом у UC Rusal не будет значительных выплат по долгам до 2021 года — до этого времени платежи ежегодно будут составлять порядка $600 млн, и наличных средств компании на это должно хватить. А вот в 2021 году UC Rusal предстоит погасить $1,5 млрд долга.

Андрей Хохрин отмечает, что снижение цен на еврооблигации и рост их доходностей— это только начало негативной тенденции, которая, скорее всего, продолжится до 7 мая. «До этого дня, согласно постановлению Минфина США об антироссийских санкциях, все американские инвесторы обязаны избавиться от бумаг US Rusal», — объясняет финансист.

Российскому инвестору, впрочем, не стоит следовать примеру заокеанских коллег: правительство не позволит столь крупному налогоплательщику утонуть — компания будет получать фондирование в России, например, от госбанков, убежден Андрей Хохрин. 9 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству разработать комплекс мер, направленных на поддержку бизнеса, попавшего под американские санкции.

Таким образом, держателям еврооблигаций US Rusal не стоит от них избавляться — эти бумаги с высокой долей вероятности будут погашены. А после того как будут решены проблемы с трейдерами алюминия и поставками, и панические распродажи акций US Rusal сойдут на нет — евробонды компании Дерипаски вполне можно будет рассматривать как актив для покупки, считает Хохрин.