Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018»
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Пресняков и Подольская заинтриговали поклонников снимком с младенцем
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Семь дней радости: о чем не забыть на пасхальной неделеУ православных наступила Светлая пасхальная неделя, когда вместо привычного «Привет!» говорят «Христос воскрес!» и отменяются все посты
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
Ксения Собчак улетела с подругами на отдых в Юту
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
06:55 (мск), источник: "Российская газета"

В Башкирии расширили перечень получателей пособий за первенца

В Башкирии изменят порядок выделения 300 тысяч рублей семьям, родившим первенца с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.

Источник: AP 2018

Как пояснил вице-премьер правительства — руководитель госкомитета РБ по строительству и архитектуре Андрей Трухан, благодаря новым правилам данной субсидией смогут воспользоваться больше людей.

— С учетом новаций на выплату могут рассчитывать и те жители Башкирии, у кого малыш родился за пределами республики. Кроме того, при строительстве жилья деньги можно потратить на найм частных строителей, а не только официальных организаций. Помимо этого, определиться, куда направить средства, разрешат в течение девяти месяцев, а не полугода, как было ранее. Также увеличен срок подачи заявления на получение льготы — до одного года — для тех семей, у кого первенец родился с 1 января по 31 декабря 2017 года, — пояснил Андрей Трухан.

Читайте также
Еще больше жителей Башкирии смогут получить 300 тысяч рублей за первенца

Решение внести изменения в программу продиктовано обращениями граждан к властям региона. Были случаи, когда, например, семья проживает в Башкирии, но ребенок родился за пределами региона. И такие граждане уже не могли претендовать на выплату. Проблемы возникали и в том случае, когда при строительстве жилья семьи использовали труд частников, а такой договор нельзя было предъявить к оплате.

Стоит отметить, что изменения вносятся в документ не впервые. Глава Башкирии подписал указ о выделении единовременной помощи на строительство или покупку жилья семьям, родившим первенца, вышел в марте прошлого года. Спустя три месяца в перечень получателей выплаты внесли и родителей-одиночек, которые также писали обращения в органы власти, ведь изначально на субсидию могли претендовать только полные семьи.

— Возможно, что в будущем потребуются и другие новации. Например, срок действия программы может быть продлен еще на год, — говорит Андрей Трухан.

Прием документов на выплату начался в мае 2017 года в госкомитете РБ по строительству и архитектуре, а также во всех отделениях МФЦ. С тех пор принято 3594 заявления, выдано 1750 сертификатов, уже оплачено 629. В этом году на выплату в бюджете республики запланировано 325 миллионов.

Ожидается, что за время действия программы субсидию получат более двух тысяч семей. Чаще всего молодые семьи используют деньги в качестве первого взноса на приобретение дома или вторичного жилья, а те, кто уже платит ипотеку, направляют их на погашение части кредита.

Чаще всего молодые семьи используют деньги в качестве первого взноса на покупку дома или вторичного жилья.

Семья уфимцев Данила и Лилии Якуповых были одними из первых получателей сертификата на 300 тысяч рублей. Субсидию они внесли в качестве первого взноса на приобретение дома в поселке Иглино Иглинского района.

— Немного дольше стало добираться до работы — поселок расположен под Уфой, но это не страшно. Главное, что у нас теперь есть свой дом, о котором мы мечтали. Сами мы еще долго бы собирали деньги на первый взнос, а так уже живем на своей жилплощади, — радуется глава семьи Данил Якупов.

Напомним, претендовать на выплату при рождении первенца могут семьи или одинокие родители, не достигшие возраста 35 лет. При этом они должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Деньги не выдаются наличными.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Рубль будет ждать технический отскок
Небензя: Постановочный характер инцидента в Сирии не вызывает сомнения
Небензя возмущен хамством Британии, Франции и США в отношении РФ
США готовятся нанести удар по Сирии
Сурков предсказал России века «геополитического одиночества»
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
Как санкции повлияли на перспективу встречи Трампа с Путиным
Британию обвинили в попытке скрыть улики по «делу Скрипаля»
Фото дня: в Белграде установили нелепый бюст Гагарина
Спорт
ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко Армейцы сенсационно уступили на своем поле и, похоже, выбыли из чемпионской гонки
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь