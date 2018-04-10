В Башкирии расширили перечень получателей пособий за первенца

Источник: AP 2018

Как пояснил вице-премьер правительства — руководитель госкомитета РБ по строительству и архитектуре Андрей Трухан, благодаря новым правилам данной субсидией смогут воспользоваться больше людей.

— С учетом новаций на выплату могут рассчитывать и те жители Башкирии, у кого малыш родился за пределами республики. Кроме того, при строительстве жилья деньги можно потратить на найм частных строителей, а не только официальных организаций. Помимо этого, определиться, куда направить средства, разрешат в течение девяти месяцев, а не полугода, как было ранее. Также увеличен срок подачи заявления на получение льготы — до одного года — для тех семей, у кого первенец родился с 1 января по 31 декабря 2017 года, — пояснил Андрей Трухан.

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Решение внести изменения в программу продиктовано обращениями граждан к властям региона. Были случаи, когда, например, семья проживает в Башкирии, но ребенок родился за пределами региона. И такие граждане уже не могли претендовать на выплату. Проблемы возникали и в том случае, когда при строительстве жилья семьи использовали труд частников, а такой договор нельзя было предъявить к оплате.

Стоит отметить, что изменения вносятся в документ не впервые. Глава Башкирии подписал указ о выделении единовременной помощи на строительство или покупку жилья семьям, родившим первенца, вышел в марте прошлого года. Спустя три месяца в перечень получателей выплаты внесли и родителей-одиночек, которые также писали обращения в органы власти, ведь изначально на субсидию могли претендовать только полные семьи.

— Возможно, что в будущем потребуются и другие новации. Например, срок действия программы может быть продлен еще на год, — говорит Андрей Трухан.

Прием документов на выплату начался в мае 2017 года в госкомитете РБ по строительству и архитектуре, а также во всех отделениях МФЦ. С тех пор принято 3594 заявления, выдано 1750 сертификатов, уже оплачено 629. В этом году на выплату в бюджете республики запланировано 325 миллионов.

Ожидается, что за время действия программы субсидию получат более двух тысяч семей. Чаще всего молодые семьи используют деньги в качестве первого взноса на приобретение дома или вторичного жилья, а те, кто уже платит ипотеку, направляют их на погашение части кредита.

Чаще всего молодые семьи используют деньги в качестве первого взноса на покупку дома или вторичного жилья.

Семья уфимцев Данила и Лилии Якуповых были одними из первых получателей сертификата на 300 тысяч рублей. Субсидию они внесли в качестве первого взноса на приобретение дома в поселке Иглино Иглинского района.

— Немного дольше стало добираться до работы — поселок расположен под Уфой, но это не страшно. Главное, что у нас теперь есть свой дом, о котором мы мечтали. Сами мы еще долго бы собирали деньги на первый взнос, а так уже живем на своей жилплощади, — радуется глава семьи Данил Якупов.