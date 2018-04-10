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00:57 (мск), источник: Известия

Россияне стали реже пользоваться банкоматами

В них снимают только крупные суммы денег.

Источник: Reuters

С 2012 года объем операций россиян по платежным картам вырос вдвое — до 41,84 трлн рублей. Их количество за этот период увеличилось в 3,5 раза — до 20,4 млрд, свидетельствуют данные Банка России, с которыми ознакомились «Известия». Доля трансакций по безналичной оплате товаров и услуг в их общем объеме растет, а по снятию наличных в банкоматах — снижается. По мнению экспертов, этому способствует развитие платежной инфраструктуры и появление бесконтактных систем оплаты. Сейчас безналичные платежи в рознице занимают 38% всего оборота, но в ближайшие годы их доля может превысить 50%.

Россияне стали всё чаще использовать банковские карты для оплаты услуг, а не только для снятия наличных в банкоматах, свидетельствуют данные ЦБ, с которыми ознакомились «Известия».

В 2012 году количество операций по снятию наличных и по использованию карты в торговых сетях было почти равным. К 2015 году соотношение было 30/70, к 2017 году безналичная оплата уже занимала 84% всех операций с банковскими картами.

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Это объясняется тем, что карточки стали использовать для повседневных покупок, отметил старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Об этом свидетельствует и снижение среднего чека при оплате картами, полагает он.

По данным ЦБ, всего в России выпущено 268,5 млн платежных карт, из них активно используется 157,6 млн. За последние шесть лет количество операций по картам выросло в 3,5 раза и достигло 20,4 млрд. В прошлом году россияне сняли с банковских карт 27,3 трлн рублей, а при безналичной оплате потратили 14,5 трлн рублей. Средняя сумма при снятии наличных в банкоматах с 2012 года выросла с 6,3 тыс. рублей до 8,2 тыс. рублей, в то время как средний чек при оплате товаров и услуг снизился с 1,1 тыс. до 855 рублей. Таким образом, карты стали использовать для мелких трат каждый день.

Основными аргументами в пользу безналичной оплаты повседневных покупок стали простота и безопасность, считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Можно не хранить деньги, не считать сдачу, кроме того, банки часто предлагают cash-back и бонусы при использовании карт в торговых сетях.

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Немаловажно, что банковские карты теперь принимают не только крупные розничные сети, но и небольшие магазины, а иногда и индивидуальные предприниматели. Кроме того, появилась возможность бесконтактных платежей с использованием самой карты или смартфона через технологию NFC. Как отмечает директор по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard Михаил Федосеев, Россия находится на первом месте в мире по числу безналичных платежей с использованием смартфона (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay).

Доля безналичных операций в розничном обороте достаточно низка по сравнению с развитыми странами, рассказал профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Дело в том, что в России в крупных сделках — при покупке квартиры или автомобиля — чаще всего используются наличные, пояснил он. Но даже при таких условиях доля безналичных платежей в обороте через два-три года превысит 50%, отметил Олег Шибанов.

Вопросу увеличения доли безналичных платежей в России уделяется особое внимание — с 2013 года в правительстве обсуждается идея ограничить платежи наличными сначала суммой 600 тыс. рублей, а затем 300 тыс. рублей. К инициативе возвращались в 2015 и 2017 годах. Она рассматривалась как способ борьбы с теневой экономикой, но пока не внедрена. Одним из препятствий может стать отсутствие возможностей производить безналичные платежи в отдаленных районах страны.

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