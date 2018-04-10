Рубль готовится к реваншу

Источник: Reuters

Рубль способен вернуться к отметке 59 за доллар при цене нефти в $55 за баррель. Для дальнейшего снижения национальной валюты нет фундаментальных причин, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. В понедельник курс доллара превысил 60 рублей впервые с ноября 2017 года. В это же время акции многих российских компаний падали на бирже. После публикации нового санкционного списка от бумаг отечественных холдингов избавлялись иностранные инвесторы. Аналитики считают, что это не связано с макроэкономическими показателями, а является эмоциональной реакцией на введение ограничений со стороны США. Государство в случае необходимости готово поддержать компании, попавшие в черный список, уже заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Биржи стремительно отреагировали на введение новых американских санкций. Так, торги по депозитарным распискам Rusal, представленным на Лондонской бирже и в Гонконге, были приостановлены в понедельник уже с утра. Тем не менее это не коснулось Московской биржи, где акции Rusal снизились вчера к 17:00 мск на 17,73%. Вслед шли вниз и котировки кредитующего Rusal Сбербанка. На конец прошлого года чистый долг алюминиевой компании перед банками составлял порядка $7,6 млрд.

Падали котировки и других российских металлургических гигантов, даже не попавших под санкции. К примеру, краткосрочное падение вчера продемонстрировали акции «Норильского никеля» (примерно на 16%), «Мечела» (10%), НЛМК (4%) и ТМК (8%).

Справка «Известий»

Новый пакет санкций США против представителей российского бизнеса был опубликован в прошлую пятницу. В него вошли 24 человека и 14 компаний, в частности, Олег Дерипаска и связанные с ним «Базэл», En+ Group и Rusal, а также «Ренова» Виктора Вексельберга и другие компании.

На Мосбирже торгуется и принадлежащая Олегу Дерипаске энергокомпания En+ Group: в понедельник ее котировки упали на 17,93%. Торговля долговыми бумагами компании в Лондоне вчера утром была приостановлена, так же как и расписками Rusal.

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Стабилизация на рынке акций произошла после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что попавшим под санкции компаниям будет оказана поддержка. Глава правительства уже дал поручение вице-премьерам и министерствам.

Правительство должно поддержать не отдельного владельца бизнеса, попавшего под санкции, а занятых на его предприятиях людей, считает заведующий кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая. Замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов согласен с тем, что помощь нужна не конкретным бизнесменам под санкциями, а их предприятиям, чтобы они не разорились и множество сотрудников не осталось без работы. Например, считает он, компаниям можно предоставить кредитную поддержку.

После заявления премьер-министра рынок сменил падение на рост: в 13:30 индекс Мосбиржи поднялся на 3% в рамках коррекции. Эмоциональная реакция должна постепенно сойти на нет, и рынок найдет новую точку равновесия, распродажи понедельника могут смениться на осторожные покупки уже в ближайшие дни, считает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Реакция инвесторов эмоциональна, если в ближайшие дни мы не увидим эскалации конфликта в виде санкций и контрсанкций, то рынок стабилизируется и даже немного скорректируется вверх в течение одного-двух дней. Владимир Тихомиров Главный экономист БКС Глобал Маркетс

Падение рынка акций повлияло и на рубль, который с утра 9 апреля падал с 58,2 рубля за доллар, пробив психологически важный барьер в 60 рублей. Курс достиг отметки 60,2 рубля за доллар к 15:00 — как раз к этому времени рынок акций немного отыграл падение и стабилизировался.

На курс рубля повлияли продажи российских активов иностранными инвесторами, считает вице-президент компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

— Мы думаем, что если дальнейших санкций не будет, то курс рубля может укрепиться при текущих ценах на нефть. Мы не думаем, что нас ждет более масштабное изменение курса. При цене на нефть $55 за баррель доллар будет стоить 59 рублей, — сказал Олег Кузьмин.

В целом же снижение выглядит очень эмоциональным, фундаментальная оценка российского рынка пока не изменилась, подчеркнула аналитик УК «Альфа Капитал» Дарья Желаннова. По ее прогнозу в отсутствие дополнительных негативных новостей рубль вернется к 57−58 за доллар при текущих ценах на нефть в районе $67−70 за баррель Brent.

Резкое падение в моменте было у многих компаний, часто не имеющих к санкциям отношения, — это продавали свои пакеты иностранные фонды, отметил ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. При этом многие бумаги падают и затем резко выкупаются — это приходят внутренние покупатели, которые видят необоснованность продаж и готовы входить в подешевевшие активы. Если негатив не будет нарастать в политическом плане, то на рынке и по курсу рубля может произойти хороший отскок, считает аналитик.