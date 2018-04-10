Частный детский сад оскандалился в Приморье
Деятельность частного детского сада приостановлена в Арсеньеве, сообщает DEITA. RU.
Деятельность частного детского сада приостановлена в Арсеньеве, сообщает DEITA. RU.
Внезапная проверка, проведенная Арсеньевским отделом Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» показала грубейшие нарушения требований санитарного законодательства, обнаружены бактерии группы кишечной палочки на посуде, детских игрушках, детской мебели. Расследование проводилось в связи с частым возникновением инфекционных заболеваний в детской группе.
На данный момент деятельность индивидуального предпринимателя решением суда приостановлена на 30 суток.
Таисия Масина.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.