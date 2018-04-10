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04:58 (мск), источник: VLADNEWS

Современный «Москва сити» появится во Владивостоке

Часть административных центров могут перенести в район Нефтебазы.

Источник: Reuters

Современный центр «Москва-сити» может появиться во Владивостоке. Об этом в прямом эфире радио «Лемма» рассказал глава Владивостока Виталий Веркеенко, сообщает РИА VladNews.

«Один из центров развития, по типу «Москва-сити», мы планируем возвести в районе Нефтебазы. Нефтебаза, в свою очередь, будет «перенесена» за пределы города. Конечно, сначала нужно договориться, обсудить все эти действия. И на это уйдёт время. Но вопрос о возведении Центра развития пока возможно обсуждать только после того, как решится вопрос с Нефтебазой. Отмечу, что часть административных центров администрации Владивостока мы, возможно, перенесём и в «Москву-сити», — рассказал Виталий Веркеенко.

Глава города также отметил, что в 2017 году в градостроительный кодекс были внесены изменения, что повлекло созданию такого понятия, как комплексное развитие территорий. «Данное понятие позволяет влиять на развитие конкретных территорий, за которые приморцы, зачастую, вынуждены “держаться”. И это сильно уродует Владивосток. Есть такие места в черте города, которые по закону муниципалитет расселить не мог. Теперь законом это не запрещено. И такие территории мы определили. Они станут точкой дальнейшего роста: появятся новые жилые кварталы, административные центры», — сообщил Виталий Веркеенко.

Напомним, глава Владивостока на встрече с главными редакторами СМИ заявил о том, что администрация Владивостока в дальнейшем будет перенесена с центральной части города.

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