Отключения воды, газа и света в Челябинске 10 апреля
Список домов.
Список домов.
По данным ЕДДС, в Калининском районе сегодня, 10 апреля, не будет воды с 10 до 20 часов по адресам:
— Молодогвардейцев, 47а, 49б.
Без газа останутся с 9 до 17 часов дома по адресам:
— Калинина, 16; пр. Победы, 149.
Будет прекращена подача электроэнергии с 8 до 18 часов по адресам:
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В Курчатовском районе запланировано отключение электричества с 8 до 18 часов по улицам:
— Краснознаменная, 12, 14, 16; Островского, 30, 34; Титановая, 3; Шершневская, 20−72, 41−95; Звенигородская, 1−19, 2−28; Городская, 51, 64−68; Качалина, 10−24; Кудрина, 1, 1а; Полянка, 17; Ямальская, 1−39, 79, 80.
В Ленинском районе сегодня не будет водоснабжения с 9 до 20 часов в домах по адресам:
— Пограничная, 19, 19а, 21, 23, 23а, 24а, 25, 26,26а, 28а, 30а, 32, 34; Харлова, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15; Тухачевского, 8, 8а, 10а, 12, 13, 13а, 13-б, 19; Ш. Руставели, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а.
Подача электроэнергии будет прекращена с 8 до 18 часов в домах по улицам:
— Тухачевского, 13, 13а; Пограничная, 24а, 26, 26а, 28; Василевского, 71, 73; Цимлянская, 17а, 17-б, 19а, 21, 21а; Пластская, 30−48, 35−51; Железноводская, 32−48, 31−53; пер. Волынский, 1−6.
В Металлургическом районе 10 апреля будет прекращена подача газа с 9 до 17 часов в домах по адресам:
— Сталеваров, 32; Павелецкая, 16.
Не будет электроэнергии в доме по улице Приборостроителей, 8-а с 9:30 до 12 часов.
В Советском районе отключат воду с 9 до 16 часов по адресу Воровского, 13а.
Без газа останутся с 9 до 17 часов дома по улицам:
— Челябинская, 13а; Тарасова, 50, 54.
Свет отключат с 8 до 18 часов в домах по адресам:
— ч/с: Рылеева, Пестеля, Гоголя, Шаумяна, Ломоносова, Троицкая, Московская.
В Тракторозаводском районе будет прекращена подача газа по адресу пер. Передовой, 5 с 9 до 17 часов.
Отключение электричества в этом же районе планируется с 8 до 18 часов в домах:
— Артиллерийская, 81, 83, 83а; Котина, 37а; Грибоедова, 22, 24, 25а, 26; Правдухина, 1, 3, 5, 7, 9; Линейная, 1−49; ч/с огранич. ул.: Танкистов — Вязовая — Ржевская — Комарова; Вязовая — Загорская — Комарова — Танкистов — Мамина; Вязовая — Мамина — 2-я Щербаковская — Танкистов; Танкистов — Новозаводская — Шишкина — Волочаевская — Завалишина; Танкистов — Краснофлотская — Мамина — Внутриквартальная; Летная — пер. Плотничный — пер.3-й Плотничный.
В Центральном районе плановые отключения ЖКХ 10 апреля не проводятся.
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