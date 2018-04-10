Капремонтом в Красноярске займется компания бывшего советника Толоконского
Она уже выиграла тендеров на 300 млн рублей.
Она уже выиграла тендеров на 300 млн рублей.
Тендеры на капитальный ремонт многоквартирных домов в Красноярске выиграла компания «Тепло Сибири», руководителем которой в свое время была советник
Как пишет народный избранник, сразу после приезда московской комиссии, которая проверяла деятельность краевого фонда капремонта, с сайта госзакупок исчезли тендеры на ремонт домов в Красноярске на сумму 1,4 млрд рублей.
«А вчера данные по тендерам на 600 миллионов вдруг опять появились, и, чудесным образом, в них либо никто не выиграл, либо выиграла компания “Тепло Сибири”, — сообщает Глисков, — которая в общей сложности получила подрядов больше, чем на 300 миллионов».
До Явдосюка двумя компаниями «Тепло Сибири» (в т.ч. и прибыльной) владела и руководила советник
Также Шамахова и Явдосюк являются учредителями регионального общественного движения Красноярского Края «Наше Право». Сейчас, по словам Глискова, он готовит запрос в краевую прокуратуру и региональное управление ФАС, чтобы они дали правовую оценку произошедшему.
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