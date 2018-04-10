Капремонтом в Красноярске займется компания бывшего советника Толоконского

Источник: РИА "Новости"

Тендеры на капитальный ремонт многоквартирных домов в Красноярске выиграла компания «Тепло Сибири», руководителем которой в свое время была советник экс-губернатора Красноярского края Елена Шамахова. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Законодательного Собрания региона Александр Глисков.

Как пишет народный избранник, сразу после приезда московской комиссии, которая проверяла деятельность краевого фонда капремонта, с сайта госзакупок исчезли тендеры на ремонт домов в Красноярске на сумму 1,4 млрд рублей.

«А вчера данные по тендерам на 600 миллионов вдруг опять появились, и, чудесным образом, в них либо никто не выиграл, либо выиграла компания “Тепло Сибири”, — сообщает Глисков, — которая в общей сложности получила подрядов больше, чем на 300 миллионов».

По данным системы «Контур-Фокус», сейчас учредителем и директором этой компании является Михаил Явдосюк — собственник и руководитель еще двух одноименных фирм в Красноярске. Из этих трех предприятий только одна в 2016 году показала чистую прибыль (4,1 млн рублей). О финансовых результатах деятельности двух других компаний данных нет.

До Явдосюка двумя компаниями «Тепло Сибири» (в т.ч. и прибыльной) владела и руководила советник экс-губернатора Красноярского края Елена Шамахова, которая до сентября 2017 года еще и возглавляла представительство региона при правительстве РФ.