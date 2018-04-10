«Усольмашу» требуются средства на новое оборудование
В иркутском заксобрании прошел круглый стол по развитию малого и среднего бизнеса.
В иркутском заксобрании прошел круглый стол по развитию малого и среднего бизнеса.
ООО «Усольмаш», являющемуся резидентом территории опережающего
Итоги заседания опубликованы на сайте регионального парламента. «Усольмаш» выпускает оборудование для горнодобывающей промышленности. По данным госпожи Михайловой, работа ведется на арендованной базе банкротного предприятия с устаревшими производственными мощностями, «что существенно влияет на возможность конкурировать по срокам изготовления продукции».
Постановление правительства РФ о создании ТОСЭР «Усолье-Сибирское» было издано в 2016 году. На сайте муниципалитета указано, что сегодня резидентами территории являются три компании, в том числе, ООО «Усольмаш» с инвестпроектом «Создание участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации». По данным ЕГРЮЛ, соучредителями компании являются Ирина Юдаева (60% уставного капитала) и Ольга Грибкова (40%).
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