«Усольмашу» требуются средства на новое оборудование

ООО «Усольмаш», являющемуся резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Усолье-Сибирском, требуется 60 млн руб. на приобретение нового оборудования. Об этом директор предприятия Екатерина Михайлова сообщила на заседании круглого стола по развитию малого и среднего предпринимательства, которое провел комитет по собственности и экономической политике законодательного собрания Иркутской области.

Итоги заседания опубликованы на сайте регионального парламента. «Усольмаш» выпускает оборудование для горнодобывающей промышленности. По данным госпожи Михайловой, работа ведется на арендованной базе банкротного предприятия с устаревшими производственными мощностями, «что существенно влияет на возможность конкурировать по срокам изготовления продукции».

Постановление правительства РФ о создании ТОСЭР «Усолье-Сибирское» было издано в 2016 году. На сайте муниципалитета указано, что сегодня резидентами территории являются три компании, в том числе, ООО «Усольмаш» с инвестпроектом «Создание участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации». По данным ЕГРЮЛ, соучредителями компании являются Ирина Юдаева (60% уставного капитала) и Ольга Грибкова (40%).