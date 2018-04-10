Торгово-развлекательный комплекс в Екатеринбурге пустят с молотка
Начальная цена аукциона — 1 млрд 92 млн рублей.
Начальная цена аукциона — 1 млрд 92 млн рублей.
Екатеринбургский ТРК «Комсомолл» пустят с молотка. Начальная цена аукциона превышает 1 млрд рублей, об этом сообщает во вторник, 10 апреля, «АиФ-Урал».
Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на торги были выставлены 53,4 тыс кв метров
Напомним, в октябре 2014 года на площадку на въезде в ТРК «Комсомолл» было установлено бетонное ограждение. Инспекторы ГИБДД сообщили жителям, что дорогу закрывают
Затем на въезде и вовсе поставили металлические ограждающие конструкции. Инспекторов не устроил радиус въезда и выезда из «Комсомолла», а также некая полоса разгона, до этого никого не тревожившая. На путях к торговому центру круглосуточно дежурили сотрудники ГИБДД. От действий дорожного ведомства убытки понесли арендаторы торгового центра, у них начали падать выручки и продажи.
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