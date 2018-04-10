Региональное правительство заплатит 1,5 млн рублей за охрану Омск-Фёдоровки
Контракт с охранной фирмой будет действовать до 27 декабря 2018 года.
Контракт с охранной фирмой будет действовать до 27 декабря 2018 года.
Региональное правительство заплатит 1,5 млн рублей за охрану
Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений продлит контракт на охрану аэропорта
Охранная компания должна будет обеспечить круглосуточную охрану объектов аэропорта
Отметим, что эта же охранная компания продолжит охранять метромост. Государственный контракт с компанией будет заключен по начальной цене почти 1,4 млн рублей.
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