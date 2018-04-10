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08:35 (мск), источник: АиФ Омск

Региональное правительство заплатит 1,5 млн рублей за охрану Омск-Фёдоровки

Контракт с охранной фирмой будет действовать до 27 декабря 2018 года.

Региональное правительство заплатит 1,5 млн рублей за охрану Омск-Фёдоровки. Соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок.

Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений продлит контракт на охрану аэропорта Омск-Фёдоровка до 27 декабря 2018 года. За работу охранной компании заплатят 1,5 млн рублей. Деньги выделят из областного бюджета.

Охранная компания должна будет обеспечить круглосуточную охрану объектов аэропорта Омск-Фёдоровки. Дежурить должны будут как минимум три человека. Задача охранников — пресечь попытки несанкционированного проникновения, не допустить выноса материальных ценностей и пожара. Сотрудники компании будут аэродром и аэровокзал, инженерные сети и автодороги и другие объекты Фёдоровки.

Отметим, что эта же охранная компания продолжит охранять метромост. Государственный контракт с компанией будет заключен по начальной цене почти 1,4 млн рублей.

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