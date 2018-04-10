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08:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Уголовное дело на застройщика, который обманул дольщиков в Иркутске, направили в суд

В одном случае был факт двойной перепродажи квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор стройфирмы Иркутска предстанет перед судом. Его обвиняют в присвоении денег и мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о домах на улице Ядринцева. По версии следствия, в 2013—2014 годах руководитель предприятия заключил с тремя иркутянами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома на общую сумму более 5,5 млн рублей. Однако полученные от дольщиков деньги он присвоил и потратил.

Кроме того, в 2010 году, он заключил договор с подрядчиком, обязуясь передать ему одну из квартир в счет выполнения работ по благоустройству прилегающей территории. Но вскоре заключил договор на это жилое помещение с клиенткой. Получил от нее 1,7 млн рублей.

— Наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому, на сумму более 100 млн рублей. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.

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