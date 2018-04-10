Сколько на счете: в Башкирии подсчитали вклады населения
УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным Отделения — Нацбанка по Башкортостану, сумма вкладов населения в кредитных организациях к 1 марта текущего года составила 356,7 млрд рублей. Темпы роста к началу года составили 97,8 процента.
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