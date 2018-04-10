Сколько на счете: в Башкирии подсчитали вклады населения

В целом по России вклады физических лиц в кредитных организациях к началу февраля составили 25 865,1 млрд рублей против 26 092,6 млрд, по данным на 1 января 2018 года.

Всего на территории Башкортостана в настоящее время действует 61 кредитная организация. Это в общей сложности 986 банковских подразделений. По количеству банковских подразделений, действующих на территории региона, республика по-прежнему занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое место — в России.

По вкладам населения Башкортостан занимает четвертое место в ПФО и 13-е — в России.