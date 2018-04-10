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08:41 (мск), источник: ИА Башинформ

Сколько на счете: в Башкирии подсчитали вклады населения

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным Отделения — Нацбанка по Башкортостану, сумма вкладов населения в кредитных организациях к 1 марта текущего года составила 356,7 млрд рублей. Темпы роста к началу года составили 97,8 процента.

В целом по России вклады физических лиц в кредитных организациях к началу февраля составили 25 865,1 млрд рублей против 26 092,6 млрд, по данным на 1 января 2018 года.

Всего на территории Башкортостана в настоящее время действует 61 кредитная организация. Это в общей сложности 986 банковских подразделений. По количеству банковских подразделений, действующих на территории региона, республика по-прежнему занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое место — в России.

По вкладам населения Башкортостан занимает четвертое место в ПФО и 13-е — в России.

Как сообщало агентство «Башинформ», объем вкладов населения республики за 2017 год вырос на 8,2% против общероссийских 7,4% и достиг к началу 2018-го 364,6 млрд рублей.

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