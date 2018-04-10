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10:04 (мск), источник: БЕЛТА

«Белавиа» планирует в следующем году запустить рейсы в Мадрид и Мюнхен

По словам главы «Белавиа», в период с текущего по 2021 год компания хочет развить сеть маршрутов и открыть новые авиалинии.

Источник: БЕЛТА

Белорусская авиакомпания «Белавиа» планирует открыть два новых направления. В следующем году авиаперевозчик, возможно, начнет совершать рейсы в Мадрид и Мюнхен, сообщает гендиректор компании Анатолий Гусаров.

По словам главы «Белавиа», в период с текущего по 2021 год компания хочет развить сеть маршрутов и открыть новые авиалинии. В текущем году самолеты «Белавиа», возможно, начнут летать в Казань и Ростов-на-Дону. А через год авиакомпания может открыть новые направления в страны Евросоюза и Средней Азии.

Кроме того, Анатолий Гусаров рассказал, что к концу 2021 года флот авиакомпании будет состоять из самолетов производителей Embraer и Boeing. Сейчас ведутся переговоры по приобретению самолетов этих компаний в лизинг.

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