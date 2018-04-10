«Белавиа» планирует в следующем году запустить рейсы в Мадрид и Мюнхен

Белорусская авиакомпания «Белавиа» планирует открыть два новых направления. В следующем году авиаперевозчик, возможно, начнет совершать рейсы в Мадрид и Мюнхен, сообщает гендиректор компании Анатолий Гусаров.

По словам главы «Белавиа», в период с текущего по 2021 год компания хочет развить сеть маршрутов и открыть новые авиалинии. В текущем году самолеты «Белавиа», возможно, начнут летать в Казань и Ростов-на-Дону. А через год авиакомпания может открыть новые направления в страны Евросоюза и Средней Азии.