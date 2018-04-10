«Белавиа» планирует в следующем году запустить рейсы в Мадрид и Мюнхен
По словам главы «Белавиа», в период с текущего по 2021 год компания хочет развить сеть маршрутов и открыть новые авиалинии.
По словам главы «Белавиа», в период с текущего по 2021 год компания хочет развить сеть маршрутов и открыть новые авиалинии.
Белорусская авиакомпания «Белавиа» планирует открыть два новых направления. В следующем году авиаперевозчик, возможно, начнет совершать рейсы в Мадрид и Мюнхен, сообщает гендиректор компании Анатолий Гусаров.
Кроме того, Анатолий Гусаров рассказал, что к концу 2021 года флот авиакомпании будет состоять из самолетов производителей Embraer и Boeing. Сейчас ведутся переговоры по приобретению самолетов этих компаний в лизинг.
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