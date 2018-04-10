Китайская корпорация выступит стратегическим партнером проекта развития острова Русский

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Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и китайский Центр планирования и исследований Шёлкового пути договорились о стратегическом сотрудничестве с China Communications Construction Corporation (СССС, КНР) при реализации проекта строительства Центра международного сотрудничества (ЦМС) — Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на о. Русский во Владивостоке. Соответствующее соглашение подписано на полях Азиатского экономического форума в Боао, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент по связям с общественностью АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Во Владивостоке будет создан современный многофункциональный кластер, включающий конгрессно-выставочный центр с гостиничной инфраструктурой, научно-исследовательский и лечебный центр, многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс, международный деловой центр, жилье и гостиницы, туристическую и рекреационную зоны. Площадь застройки — 522 га. Суммарная площадь планируемых объектов недвижимости — более 1,7 млн кв. м. Общий бюджет проекта оценивается в сумму более 140 млрд рублей, из которых значительную часть могут составить международные инвестиции.