Средний Урал вошел в ТОП регионов с опасными промышленными отходами
Это чревато экологическими ЧП.
Это чревато экологическими ЧП.
Свердловская область попала в список из 14 российских регионов, на территории которых расположены хранилища с опасными промышленными отходами. Производственный мусор, содержащий вредные вещества в больших объемах, может существенно ухудшить экологическую обстановку, предупреждает центр «Антистихия» (всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России — прим. ред.).
«Основными источниками поступления загрязняющих веществ в окружающую среду и ухудшения экологической обстановки останутся промышленные предприятия, автотранспорт, ЖКХ, ТЭЦ; объекты хранения ТБО (санкционированные и несанкционированные), отвалы, хвостохранилища промышленного производства, содержащие опасные для человека, животного и растительного мира компоненты», — говорится в документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.
Также опасные объекты находятся на территории Тувы, Башкирии, Северной Осетии,
Всего, по данным центра «Антистихия», в России расположено 844 комплекса гидротехнических сооружений жидких промышленных отходов. В их числе — хранилища ядерных отходов, отходов предприятий химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности. Производственный мусор содержит соли тяжелых металлов, цианиды, фториды и другие опасные вещества.
Медный след в ядерном Новоуральске.
Отмечается также, что причиной возможных экологических ЧП могут стать истечение сроков службы используемых при консервации материалов, неэффективность методов рекультивации, а также интенсификация процессов размывания, фильтрации и выветривания хвостохранилищ.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», на грани экологического бедствия оказался «закрытый» Новоуральск в Свердловской области. В ЗАТО, где обогащают уран, на протяжении нескольких лет тоннами свозятся крайне опасные промышленные отходы. Яды лежат под открытым небом, и в их утилизации никто не заинтересован.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.