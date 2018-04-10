Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Обманул весь мир»: ложь Лондона о РФ вызвала негодование США
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Ученые разобрались в мотивации антипрививочников
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Наталья Подольская сделала новую прическу
Семь дней радости: о чем не забыть на пасхальной неделеУ православных наступила Светлая пасхальная неделя, когда вместо привычного «Привет!» говорят «Христос воскрес!» и отменяются все посты
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
"Достигнет противника за 10 километров": СМИ о "Береге" России
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
Сара Джессика Паркер удивила всех своим образом на вечере
Глюк’oZa надела на фотосессию «дырявые» джинсы
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Средний Урал вошел в ТОП регионов с опасными промышленными отходами

Это чревато экологическими ЧП.

Источник: УралИнформБюро

Свердловская область попала в список из 14 российских регионов, на территории которых расположены хранилища с опасными промышленными отходами. Производственный мусор, содержащий вредные вещества в больших объемах, может существенно ухудшить экологическую обстановку, предупреждает центр «Антистихия» (всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России — прим. ред.).

Читайте также
Министр ЖКХ Николай Смирнов: свердловчане могут не опасаться свалочного газа

«Основными источниками поступления загрязняющих веществ в окружающую среду и ухудшения экологической обстановки останутся промышленные предприятия, автотранспорт, ЖКХ, ТЭЦ; объекты хранения ТБО (санкционированные и несанкционированные), отвалы, хвостохранилища промышленного производства, содержащие опасные для человека, животного и растительного мира компоненты», — говорится в документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Также опасные объекты находятся на территории Тувы, Башкирии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Хабаровского, Забайкальского, Красноярского краев, Магаданской, Новосибирской, Кемеровской, Нижегородской, Вологодской и Брянской областей.

Всего, по данным центра «Антистихия», в России расположено 844 комплекса гидротехнических сооружений жидких промышленных отходов. В их числе — хранилища ядерных отходов, отходов предприятий химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности. Производственный мусор содержит соли тяжелых металлов, цианиды, фториды и другие опасные вещества.

Медный след в ядерном Новоуральске.

Отмечается также, что причиной возможных экологических ЧП могут стать истечение сроков службы используемых при консервации материалов, неэффективность методов рекультивации, а также интенсификация процессов размывания, фильтрации и выветривания хвостохранилищ.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», на грани экологического бедствия оказался «закрытый» Новоуральск в Свердловской области. В ЗАТО, где обогащают уран, на протяжении нескольких лет тоннами свозятся крайне опасные промышленные отходы. Яды лежат под открытым небом, и в их утилизации никто не заинтересован.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

России не видать свиней из Белоруссии
Небензя возмущен хамством Британии, Франции и США в отношении РФ
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
ВС защитил телефонных абонентов от назойливых звонков и SMS
Эксперты рассказали о будущей динамике курса рубля
США планируют нанести удар по Сирии
МЧС повторно обследует место крушения Ан-148
Власти могут создать офшоры для помощи подпавшим под санкции США
Спорт
ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко Армейцы сенсационно уступили на своем поле и, похоже, выбыли из чемпионской гонки
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
Банкоматы в России уходят в прошлое В них снимают только крупные суммы денег.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
В Берлине синагогу, мечеть и церковь построят в одном здании
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Бывшая жена Ефремова ждет ребенка Актриса Яна Гладких скоро станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь