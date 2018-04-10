Средний Урал вошел в ТОП регионов с опасными промышленными отходами

Источник: УралИнформБюро

Свердловская область попала в список из 14 российских регионов, на территории которых расположены хранилища с опасными промышленными отходами. Производственный мусор, содержащий вредные вещества в больших объемах, может существенно ухудшить экологическую обстановку, предупреждает центр «Антистихия» (всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России — прим. ред.).

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«Основными источниками поступления загрязняющих веществ в окружающую среду и ухудшения экологической обстановки останутся промышленные предприятия, автотранспорт, ЖКХ, ТЭЦ; объекты хранения ТБО (санкционированные и несанкционированные), отвалы, хвостохранилища промышленного производства, содержащие опасные для человека, животного и растительного мира компоненты», — говорится в документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Также опасные объекты находятся на территории Тувы, Башкирии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Хабаровского, Забайкальского, Красноярского краев, Магаданской, Новосибирской, Кемеровской, Нижегородской, Вологодской и Брянской областей.

Всего, по данным центра «Антистихия», в России расположено 844 комплекса гидротехнических сооружений жидких промышленных отходов. В их числе — хранилища ядерных отходов, отходов предприятий химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности. Производственный мусор содержит соли тяжелых металлов, цианиды, фториды и другие опасные вещества.

Медный след в ядерном Новоуральске.

Отмечается также, что причиной возможных экологических ЧП могут стать истечение сроков службы используемых при консервации материалов, неэффективность методов рекультивации, а также интенсификация процессов размывания, фильтрации и выветривания хвостохранилищ.