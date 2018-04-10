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15:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Администрация Сочи добилась сноса двух самостроев

СОЧИ, 10 апреля, ФедералПресс. Контроль за обстановкой на строительном рынке осуществляет межведомственная комиссия.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко рассказал, что ситуация с самостроями осложнена тем, что у муниципалитетов практически нет механизмов влияния на ситуацию. При этом контрольно-надзорные органы стремятся занимать наблюдательную позицию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам Алексеенко, был выработан алгоритм, который сократил время от обнаружения незаконной стройки до обращения в суд до 15 дней. При этом ранее этот срок составлял несколько месяцев. Активная фаза сносов началась с двух объектов. В числе нарушений — превышение этажности и площади застройки. При этом оба дома владельцы пытались узаконить через суды. Однако краевая и городская администрации довели процесс до сноса. Всего же в городе добиваются сноса почти 70 объектов.

«ФедералПресс» напоминает, что застройщик пообещал за два месяца полностью восстановить горевший самострой в Сочи.

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