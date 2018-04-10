Администрация Сочи добилась сноса двух самостроев
СОЧИ, 10 апреля, ФедералПресс. Контроль за обстановкой на строительном рынке осуществляет межведомственная комиссия.
СОЧИ, 10 апреля, ФедералПресс. Контроль за обстановкой на строительном рынке осуществляет межведомственная комиссия.
Первый
По словам Алексеенко, был выработан алгоритм, который сократил время от обнаружения незаконной стройки до обращения в суд до 15 дней. При этом ранее этот срок составлял несколько месяцев. Активная фаза сносов началась с двух объектов. В числе нарушений — превышение этажности и площади застройки. При этом оба дома владельцы пытались узаконить через суды. Однако краевая и городская администрации довели процесс до сноса. Всего же в городе добиваются сноса почти 70 объектов.
«ФедералПресс» напоминает, что застройщик пообещал за два месяца полностью восстановить горевший самострой в Сочи.
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