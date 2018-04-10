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11:58 (мск), источник: Калининград.Ru

В порту Балтийска задержали 21 тонну мороженой рыбы из Индонезии

В регион не пустили партию мороженой рыбы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

Груз общим весом более 21 тонны прибыл в порт Балтийска из Индонезии. При досмотре товара специалисты выявили нарушения ветеринарных требований.

Сотрудники ведомства решили приостановить партию молочной рыбной продукции. В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении.

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