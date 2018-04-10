«Нордавиа» открыла продажу льготных билетов из Калининграда в Архангельск и Мурманск
Авиакомпания «Нордавиа» открыла продажу авиабилетов на рейсы в/из Калининграда по субсидируемым тарифам.
Авиакомпания «Нордавиа» открыла продажу авиабилетов на рейсы в/из Калининграда по субсидируемым тарифам.
Как сообщает
На рейсах
Из Калининграда в Москву или в обратном направлении действует тариф 3800 рублей (рейсы с
Отметим, субсидируемыми тарифами «Нордавиа» могут воспользоваться граждане России, чей возраст не превышает 23 года, пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), инвалиды первой группы,
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