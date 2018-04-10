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13:33 (мск), источник: Комсомольская правда

«Нордавиа» открыла продажу льготных билетов из Калининграда в Архангельск и Мурманск

Авиакомпания «Нордавиа» открыла продажу авиабилетов на рейсы в/из Калининграда по субсидируемым тарифам.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает пресс-служба «Храброво», этот вид тарифов распространяется на регулярные рейсы авиакомпании в Архангельск, Мурманск, Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

На рейсах Калининград-Архангельск или в обратном направлении тариф составляет 5500 рублей и охватывает перелеты, начиная с 01.06.2018. На направлении Калининград-Мурманск или в обратном направлении — 6000 рублей (рейсы со 02.06.2018), а на направлении Калининград-Санкт-Петербург или обратно — 3500 рублей (полеты с 21.04.2018).

Из Калининграда в Москву или в обратном направлении действует тариф 3800 рублей (рейсы с 21.04.2018 г.), а из Калининграда в Сочи или обратно — 6500 рублей (рейсы с 27.05.2018).

Отметим, субсидируемыми тарифами «Нордавиа» могут воспользоваться граждане России, чей возраст не превышает 23 года, пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), инвалиды первой группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства второй или третьей группы и лица, сопровождающих инвалидов.

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