«Нордавиа» открыла продажу льготных билетов из Калининграда в Архангельск и Мурманск

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает пресс-служба «Храброво», этот вид тарифов распространяется на регулярные рейсы авиакомпании в Архангельск, Мурманск, Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

На рейсах Калининград-Архангельск или в обратном направлении тариф составляет 5500 рублей и охватывает перелеты, начиная с 01.06.2018 . На направлении Калининград-Мурманск или в обратном направлении — 6000 рублей (рейсы со 02.06.2018), а на направлении Калининград-Санкт-Петербург или обратно — 3500 рублей (полеты с 21.04.2018).

Из Калининграда в Москву или в обратном направлении действует тариф 3800 рублей (рейсы с 21.04.2018 г. ), а из Калининграда в Сочи или обратно — 6500 рублей (рейсы с 27.05.2018).