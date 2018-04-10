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13:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Такое случается»

Реакция властей на падение рубля.

ЦБ: $ 62.3699   +3.80 € 76.8522   +4.97 ММВБ: $ 63.1725   +2.51 € 77.8125   +3.11
Источник: Агентство «Москва»

Во вторник курс доллара впервые с 9 декабря 2016 года превысил отметку 63 руб./$. Курс евро превысил 78 руб./€ впервые с 6 апреля 2016 года. Мировые валюты обновляют многомесячные максимумы на фоне расширения санкционного списка США в конце прошлой недели. Реакция властей на падение рубля — в подборке «Ъ».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: «Те события, которые произошли в пятницу, естественно, вызывают коррекцию рынков, мы ее наблюдаем. На наш взгляд, нужно время некоторое для адаптации и финансовой сферы, и экономики к этим изменившимся внешним условиям. Я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются».

Произошедшие события — хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и Центральный банк выстраивают последние несколько лет… Макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, можно не сомневаться.
Максим Орешкин
Министр экономики России

Вице-премьер Аркадий Дворкович: «Несмотря на то, что мы добились хороших результатов в диверсификации экономики, у нас остается довольно небольшое число сильных, ведущих компаний, которые определяют лицо российской экономики, и удар по любой из групп компаний — это удар по экономике в целом. Чувствительность к подобного рода недружественным шагам с какой-либо стороны, конечно, высокая. Тем не менее, мы и в предыдущем цикле, связанном с санкциями, связанном с падением цен на нефть, находили способы для стабилизации ситуации и решения данных проблем, и не сомневаюсь, что найдем и сейчас».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Сейчас, действительно, достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями. Такое случается, впоследствии будет определенная корректировка. По крайней мере, ситуацию все (руководство страны) держат под достаточно плотным вниманием».

Экономическая повестка дня является константой в рабочем графике президента, синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме. Под давлением вообще ничего не делается в РФ. В России все делается в угоду собственным интересам.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев: «Многие суверенные страны видят, что санкционная политика США создает очень опасный прецедент для них самих… Фундаментальная ситуация на рынке — российские компании недооценены. Безусловно, риски есть, в том числе значительные геополитические риски, но на это все надо смотреть в более долгосрочной фундаментальной перспективе».

Министр труда Максим Топилин: «Все может быть, безусловно, не надо паниковать, надо просто проанализировать ситуацию и в региональном аспекте, и в отраслевом аспекте. Все инструменты есть, мы неоднократно разворачивали, если было необходимо, программы поддержки, здесь нет каких-то законодательных ограничений, нужно просто посмотреть, нужно время, чтобы сделать какие-то выводы».

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