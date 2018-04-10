«Такое случается»
Реакция властей на падение рубля.
Реакция властей на падение рубля.
Во вторник курс доллара впервые с 9 декабря 2016 года превысил отметку 63 руб./$. Курс евро превысил 78 руб./€ впервые с 6 апреля 2016 года. Мировые валюты обновляют многомесячные максимумы на фоне расширения санкционного списка США в конце прошлой недели. Реакция властей на падение рубля — в подборке «Ъ».
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: «Те события, которые произошли в пятницу, естественно, вызывают коррекцию рынков, мы ее наблюдаем. На наш взгляд, нужно время некоторое для адаптации и финансовой сферы, и экономики к этим изменившимся внешним условиям. Я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются».
Произошедшие события — хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и Центральный банк выстраивают последние несколько лет… Макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, можно не сомневаться.
Экономическая повестка дня является константой в рабочем графике президента, синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме. Под давлением вообще ничего не делается в РФ. В России все делается в угоду собственным интересам.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев: «Многие суверенные страны видят, что санкционная политика США создает очень опасный прецедент для них самих… Фундаментальная ситуация на рынке — российские компании недооценены. Безусловно, риски есть, в том числе значительные геополитические риски, но на это все надо смотреть в более долгосрочной фундаментальной перспективе».
Министр труда Максим Топилин: «Все может быть, безусловно, не надо паниковать, надо просто проанализировать ситуацию и в региональном аспекте, и в отраслевом аспекте. Все инструменты есть, мы неоднократно разворачивали, если было необходимо, программы поддержки, здесь нет
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