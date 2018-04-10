Глава Счетной палаты назвала бюджетные инвестиции «черной дырой»

Источник: РИА Новости

«Я бы хотела сказать о бюджетных инвестициях. Это практически черная дыра», — сказала Голикова, выступая на апрельской конференции ВШЭ.

«Ежегодно мы, с одной стороны, планируем расходы на бюджетные инвестиции и планируем объемы ввода объектов, с другой стороны — мы этого не исполняем и не добиваемся того эффекта, на который рассчитываем, вкладывая эти ресурсы», — пояснила она.

Глава контрольного ведомства отметила, что правительство ежегодно сокращает расходы на федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). «Вроде бы повышаем процент исполнения, но уже с меньшими объемами, но получаем тот же результат, который имели до этого», — заявила она.

В частности, по словам Голиковой, за 2017 год на реализацию ФАИП из бюджета было направлено 698 миллиардов рублей — 91,6% от того, что было заложено в законе о бюджете. При этом за прошлый год в эксплуатацию было введено 263 объекта из 408, предусмотренных в законе.

«Значит что? Либо при формировании (ФАИП — ред.) наших коллег в Минэкономразвития главные распорядители вводят в заблуждение, пытаясь добиться соответствующих финансовых ресурсов, либо это некачественное планирование, результатом которого ежегодно становятся такие объемы ввода», — сказала она.