Глава Счетной палаты назвала бюджетные инвестиции «черной дырой»
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бюджетные инвестиции в России практически стали черной дырой для бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бюджетные инвестиции в России практически стали черной дырой для бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.
«Я бы хотела сказать о бюджетных инвестициях. Это практически черная дыра», — сказала Голикова, выступая на апрельской конференции ВШЭ.
«Ежегодно мы, с одной стороны, планируем расходы на бюджетные инвестиции и планируем объемы ввода объектов, с другой стороны — мы этого не исполняем и не добиваемся того эффекта, на который рассчитываем, вкладывая эти ресурсы», — пояснила она.
Глава контрольного ведомства отметила, что правительство ежегодно сокращает расходы на федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). «Вроде бы повышаем процент исполнения, но уже с меньшими объемами, но получаем тот же результат, который имели до этого», — заявила она.
«Значит что? Либо при формировании (ФАИП — ред.) наших коллег в Минэкономразвития главные распорядители вводят в заблуждение, пытаясь добиться соответствующих финансовых ресурсов, либо это некачественное планирование, результатом которого ежегодно становятся такие объемы ввода», — сказала она.
По мнению Голиковой, на этом можно сэкономить значительные бюджетные ресурсы. «Но у нас не хватает твердости для того, чтобы за это конкретно была
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